У селі на Волині призупинили земельні роботи через знайдену старовинну цеглу





Про це Людмила Мельник.



На час приїзду Суспільного на територію навчального закладу 26 липня земельні роботи тривали.



Біля навчального закладу 25 липня почали копати яму для погребу, щоб там зберігати овочі. Завідувачка Бруховичівської школи Світлана Абрамчук каже: заклад освіти збудували в 1958-му році. Освітянка зазначила, що старовинної цегли тут не бачить, тому працівники закладу продовжуватимуть копати далі.



"Я взагалі не знаю, яка тут є старовинна цегла. Вчора розкопували, то кажуть, що, мабуть, як будували школу, якісь залишки були", – говорить керівниця школи.



На місце робіт прийшов місцевий житель, історик Аркадій Ткачук, який виявив цеглу, а також зробив про це допис у соцмережах.



"Я вчора бачив, що тут була кладка, а сьогодні ви її розвалили. Це "пальчатка", яка використовувалася у 16-17 столітті", – сказав волинянин до працівників, які працювали на території навчального закладу.



На місці земельних робіт історик розповів працівникам школи, що це старовинна кладка, а не звичайна цегла. Зі слів Аркадія Ткачука, у виритому котловані можна простежити, як був закладений шурф: цеглини, далі шар розчину, і далі знову цеглини.



"Тут трапляється багато цегли "пальчатки", вона використовувалася у 16-17 столітті, коли її виготовляли, то по ній так проводили пальці, коли клали у формочки. Навряд це фундамент 17 століття, ймовірно її використали, як фундамент і це десь 18 століття", – каже історик.



Коли журналісти Суспільного повернулися на місце земельних робіт через 10 хвилин, працівники школи вже зруйнували кладку з цегли, яку показував історик.



"А я бачу, що тут щойно була цегляна кладка, а ви її лопатами роздовбали", – звернувся Аркадій Ткачук до керівниці Бруховичівської школи Світлани Абрамчук.



На місце приїхала начальниця гуманітарного відділу Голобської громади Ірина Руднік. З її слів, земельні роботи на території школи припинять і звернуться до спеціалістів.



"Звернемося до фахівців, які мають кваліфікацію. Коли будуть оцінені усі факти, які показав Аркадій, тоді будемо приймати рішення: якщо є археологічна знахідка, то всі роботи будуть припинені", – додала посадовиця.



Виконавчому комітету Голобської селищної ради видали припис припинити земельні роботи, – зазначила головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник.



"При проведені земляних робіт у разі виявлення археологічних артефактів – замовник, виконавець робіт зобов'язаний зупинити ці роботи й попередити орган охорони культурної спадщини і відновити їх лише після письмового дозволу після проведення археологічних досліджень", – говорить посадовиця.



Наразі, з її слів, селищна рада повідомила Ковельську окружну прокуратуру для представництва держави щодо пам'ятко-охоронного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території школи в селі Бруховичі Голобської громади припинили земельні роботи через виявлені у викопаному котловані уламки старовинної цегли.Про це Суспільному розповіла спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністраціїНа час приїзду Суспільного на територію навчального закладу 26 липня земельні роботи тривали.Біля навчального закладу 25 липня почали копати яму для погребу, щоб там зберігати овочі. Завідувачка Бруховичівської школикаже: заклад освіти збудували в 1958-му році. Освітянка зазначила, що старовинної цегли тут не бачить, тому працівники закладу продовжуватимуть копати далі."Я взагалі не знаю, яка тут є старовинна цегла. Вчора розкопували, то кажуть, що, мабуть, як будували школу, якісь залишки були", – говорить керівниця школи.На місце робіт прийшов місцевий житель, історик, який виявив цеглу, а також зробив про це допис у соцмережах."Я вчора бачив, що тут була кладка, а сьогодні ви її розвалили. Це "пальчатка", яка використовувалася у 16-17 столітті", – сказав волинянин до працівників, які працювали на території навчального закладу.На місці земельних робіт історик розповів працівникам школи, що це старовинна кладка, а не звичайна цегла. Зі слів Аркадія Ткачука, у виритому котловані можна простежити, як був закладений шурф: цеглини, далі шар розчину, і далі знову цеглини."Тут трапляється багато цегли "пальчатки", вона використовувалася у 16-17 столітті, коли її виготовляли, то по ній так проводили пальці, коли клали у формочки. Навряд це фундамент 17 століття, ймовірно її використали, як фундамент і це десь 18 століття", – каже історик.Коли журналісти Суспільного повернулися на місце земельних робіт через 10 хвилин, працівники школи вже зруйнували кладку з цегли, яку показував історик."А я бачу, що тут щойно була цегляна кладка, а ви її лопатами роздовбали", – звернувся Аркадій Ткачук до керівниці Бруховичівської школи Світлани Абрамчук.На місце приїхала начальниця гуманітарного відділу Голобської громади. З її слів, земельні роботи на території школи припинять і звернуться до спеціалістів."Звернемося до фахівців, які мають кваліфікацію. Коли будуть оцінені усі факти, які показав Аркадій, тоді будемо приймати рішення: якщо є археологічна знахідка, то всі роботи будуть припинені", – додала посадовиця.Виконавчому комітету Голобської селищної ради видали припис припинити земельні роботи, – зазначила головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник."При проведені земляних робіт у разі виявлення археологічних артефактів – замовник, виконавець робіт зобов'язаний зупинити ці роботи й попередити орган охорони культурної спадщини і відновити їх лише після письмового дозволу після проведення археологічних досліджень", – говорить посадовиця.Наразі, з її слів, селищна рада повідомила Ковельську окружну прокуратуру для представництва держави щодо пам'ятко-охоронного законодавства.

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