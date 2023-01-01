Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні

На рахункусотні врятованих життів побратимів. Київщина та Житомирщина, Миколаївщина й двічі Харківщина, пекельний Донбас – скрізь, де воювала наша Князівська бригада, Володимир дивився у вічі смерті і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну.Про це повідомили у пресслужбі 14 ОМБр.До лав 14-ки Володимир став з перших днів повномасштабного вторгнення, каже, за майже півтора роки служби чітко знає, що основне для медика на фронті – не боятися й не панікувати, навіть у найскладніших, найкритичніших ситуаціях.- Коли ти виїжджаєш на «нуль», де триває бій, для евакуації поранених, головне – зібраність, відсутність страху чи, тим більше, паніки. Хлопці сподіваються на тебе, ти їхній порятунок, і ти не маєш права їх підвести, виказати страх чи невпевненість. Тільки так врятуєш їх і сам залишишся живим, - ділиться Володимир.Побратим каже, війна змушує кожного переосмислювати те, що знав, спонукає усвідомити і цінувати найважливіше – людське життя, тих, хто тебе любить і кого любиш ти, свою державу, за яку ми воюємо. І Перемога у цій війні неодмінно буде, впевнений Володимир, треба ще трохи терпіння і самовідданості.