Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні
Сьогодні, 16:53
На рахунку Володимира сотні врятованих життів побратимів. Київщина та Житомирщина, Миколаївщина й двічі Харківщина, пекельний Донбас – скрізь, де воювала наша Князівська бригада, Володимир дивився у вічі смерті і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну.
Про це повідомили у пресслужбі 14 ОМБр.
До лав 14-ки Володимир став з перших днів повномасштабного вторгнення, каже, за майже півтора роки служби чітко знає, що основне для медика на фронті – не боятися й не панікувати, навіть у найскладніших, найкритичніших ситуаціях.
- Коли ти виїжджаєш на «нуль», де триває бій, для евакуації поранених, головне – зібраність, відсутність страху чи, тим більше, паніки. Хлопці сподіваються на тебе, ти їхній порятунок, і ти не маєш права їх підвести, виказати страх чи невпевненість. Тільки так врятуєш їх і сам залишишся живим, - ділиться Володимир.
Побратим каже, війна змушує кожного переосмислювати те, що знав, спонукає усвідомити і цінувати найважливіше – людське життя, тих, хто тебе любить і кого любиш ти, свою державу, за яку ми воюємо. І Перемога у цій війні неодмінно буде, впевнений Володимир, треба ще трохи терпіння і самовідданості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі 14 ОМБр.
До лав 14-ки Володимир став з перших днів повномасштабного вторгнення, каже, за майже півтора роки служби чітко знає, що основне для медика на фронті – не боятися й не панікувати, навіть у найскладніших, найкритичніших ситуаціях.
- Коли ти виїжджаєш на «нуль», де триває бій, для евакуації поранених, головне – зібраність, відсутність страху чи, тим більше, паніки. Хлопці сподіваються на тебе, ти їхній порятунок, і ти не маєш права їх підвести, виказати страх чи невпевненість. Тільки так врятуєш їх і сам залишишся живим, - ділиться Володимир.
Побратим каже, війна змушує кожного переосмислювати те, що знав, спонукає усвідомити і цінувати найважливіше – людське життя, тих, хто тебе любить і кого любиш ти, свою державу, за яку ми воюємо. І Перемога у цій війні неодмінно буде, впевнений Володимир, треба ще трохи терпіння і самовідданості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні
Сьогодні, 16:53
Міністра культури Ткаченка відправили у відставку
Сьогодні, 16:20
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Сьогодні, 16:00
Повернувся з війни на кілька днів: показали відео зустрічі прикордонника з Волині з рідними
Сьогодні, 15:55
Медіа