ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар





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Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.



Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар Про це повідомляє Укрінформ Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.

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