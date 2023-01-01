ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Сьогодні, 16:00
Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар.
Про це повідомляє Укрінформ.
Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.
Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.
Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.
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