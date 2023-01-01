Повернувся з війни на кілька днів: показали відео зустрічі прикордонника з Волині з рідними

Повернувся з війни на кілька днів: показали відео зустрічі прикордонника з Волині з рідними
Дмитро – військовослужбовець Волинського прикордонного загону останні чотири місяці служив на Донеччині. Вдома на нього чекали дружина і маленька донька.

Днями чоловік приїхав із зони бойових дій в короткочасну відпустку. Відео зустрічі оприлюднили в Держприкордонслужбі.

Дмитро зустрів повномасштабне вторгнення на кордоні з Білоруссю. Там служив майже пів року. На початку квітня разом з побратимами прикордонник відправився у Донецьку область, де виконував бойові завдання на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

З татом Богданка, якій нині два з половиною роки, від початку повномасштабної війни бачилася дуже рідко. Та попри це, разом з мамою із нетерпінням чекали, коли Дмитро повернеться додому.

Днями така довгоочікувана зустріч нарешті відбулася. Нині сім'я разом – насолоджуються кожною хвилиною, яку проводять гуртом. Після нетривалої відпустки Дмитро знову вирушить на захист державних рубежів, аби якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі.


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