260 тисяч споживачів без електрики: Волинь та інші області постраждали від негоди





Про це



«Через негоду були знеструмлені магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК Укренерго у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях. На підстанції 330 кВ у Житомирській області відключився автотрансформатор, знеструмлень не було», – йдеться у повідомленні.



Загалом по країні залишилися без світла 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.



Найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів.



Також через несприятливі погодні умови відключилися лінії міждержавного з’єднання з Молдовою і Польщею.



Через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Також без живлення залишилася вугільна шахта, де під землею перебували працівники. Шахтарів вивели на поверхню.



Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.



Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів.



Дефіциту в енергосистемі немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Разом з тим комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 585,00 МВт·год. Експорт не вівся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через складні погодні умови були знеструмлені магістральні лінії. Без світла залишилися 260 тисяч споживачів у понад 700 населених пунктах, зокрема й на Волині.Про це повідомляє Міненерго.«Через негоду були знеструмлені магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК Укренерго у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях. На підстанції 330 кВ у Житомирській області відключився автотрансформатор, знеструмлень не було», – йдеться у повідомленні.Загалом по країні залишилися без світла 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.Найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів.Також через несприятливі погодні умови відключилися лінії міждержавного з’єднання з Молдовою і Польщею.Через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Також без живлення залишилася вугільна шахта, де під землею перебували працівники. Шахтарів вивели на поверхню.Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів.Дефіциту в енергосистемі немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Разом з тим комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 585,00 МВт·год. Експорт не вівся.

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