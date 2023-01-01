Рада продовжила воєнний стан в Україні
Сьогодні, 15:07
Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжила дію воєнного стану ще на три місяці.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт підтримали 347 народних обранців.
«В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9533», – написав Гончаренко.
Таким чином, законопроєкт Зеленського #9533 Воєнний стан продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.
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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт підтримали 347 народних обранців.
«В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9533», – написав Гончаренко.
Таким чином, законопроєкт Зеленського #9533 Воєнний стан продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.
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