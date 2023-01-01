Рада продовжила воєнний стан в Україні





Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



Законопроєкт підтримали 347 народних обранців.



«В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9533», – написав Гончаренко.



Таким чином, законопроєкт Зеленського #9533 Воєнний стан продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжила дію воєнного стану ще на три місяці.Про це повідомив народний депутатЗаконопроєкт підтримали 347 народних обранців.«В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9533», – написав Гончаренко.Таким чином, законопроєкт Зеленського #9533 Воєнний стан продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію