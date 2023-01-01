У Луцьку на мосту зіштовхнулися три автомобілі: повідомили деталі аварії





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Вчора, 26 липня, на лінію 102 надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги.



Поліцейські відразу відправилися на місце автопригоди. Тут вони встановили, що 21-річний керманич Mazda не вибрав безпечної швидкості руху й не дотримався безпечної дистанції. Через це й здійснив зіткнення з Opel, який зупинився попереду. Легковик же по інерції здійснив рух вперед та зіткнувся з Skoda.



Ніхто з учасників події не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На порушника інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.



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