У Луцьку на мосту зіштовхнулися три автомобілі: повідомили деталі аварії

У Луцьку на мосту зіштовхнулися три автомобілі: повідомили деталі аварії
У Луцьку зіштовхнулися одразу 3 автомобілі: на місці працювали патрульні.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 26 липня, на лінію 102 надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги.

Поліцейські відразу відправилися на місце автопригоди. Тут вони встановили, що 21-річний керманич Mazda не вибрав безпечної швидкості руху й не дотримався безпечної дистанції. Через це й здійснив зіткнення з Opel, який зупинився попереду. Легковик же по інерції здійснив рух вперед та зіткнувся з Skoda.

Ніхто з учасників події не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На порушника інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.
У Луцьку на мосту зіштовхнулися три автомобілі: повідомили деталі аварії

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Теги: Луцьк, ДТП, патрульні, міст
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