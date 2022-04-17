Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці

Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці
Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на журналіста Євроспорту Марко Аркарі.

Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову (15:7). Після завершення бою вона відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи "стукнутися" зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку.

Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність "прояву поваги" карається чорною карткою - дискваліфікацією з турніру.

Попри це, як повідомляє "Суспільне", у лайвтабло до наступного раунду пройшла саме Харлан. Вона мала зустрітитися з болгаркою Йоаною Ілієвою. Однак бій не відбувся. У лайвтабло було відзначено, що до наступного раунду проходить Ілієва.

Таким чином, Харлан все ж дискваліфікували за відмову вітати росіянку. "Суспільне" наголошує, що українська команда намагалася оскаржити рішення, однак це не вдалося.

Харлан взяла участь у чемпіонаті світу на наступний день після того, як Міністерство молоді та спорту України припинило бойкот міжнародних змагань, де атлети з росії чи Білорусі виступають у нейтральному статусі.

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Теги: Росія, Україна, війна, спорт
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