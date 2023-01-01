Боєць, який лікується у Луцьку, переніс більше 10 операцій і знову рветься в бій. ВІДЕО

Боєць, який лікується у Луцьку, переніс більше 10 операцій і знову рветься в бій. ВІДЕО
У медзакладі в Луцьку лікують військового з Харківщини - Олександра. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Олександр - один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше десяти операцій і досі лікується у медзакладі. Він із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й однойменний позивний.

У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат. Звідти потрапив у Краматорськ, а згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону два місяці.

Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до «Математика» і його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. Каже, м'язи порвало, але, на щастя, сама кістка вціліла. Його врятував бронижелет.

Чоловіку і його побратимам вдалося вирватися з позицій. Через підірвані мости, доїхати до бійців було майже нереально. Олександра на цивільній машині привезли до річки, там побратими на лодці доправили його у Лисичанськ, звідти - у лікарню.

Після Краматорськ, Дніпро і вже Волинь. Почувається, каже боєць, добре. Найбільше що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. Каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю.


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