Боєць, який лікується у Луцьку, переніс більше 10 операцій і знову рветься в бій. ВІДЕО

Олександра. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат.



Про це йдеться у сюжеті



Олександр - один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше десяти операцій і досі лікується у медзакладі. Він із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й однойменний позивний.



У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат. Звідти потрапив у Краматорськ, а згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону два місяці.



Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до «Математика» і його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. Каже, м'язи порвало, але, на щастя, сама кістка вціліла. Його врятував бронижелет.



Чоловіку і його побратимам вдалося вирватися з позицій. Через підірвані мости, доїхати до бійців було майже нереально. Олександра на цивільній машині привезли до річки, там побратими на лодці доправили його у Лисичанськ, звідти - у лікарню.



Після Краматорськ, Дніпро і вже Волинь. Почувається, каже боєць, добре. Найбільше що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. Каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медзакладі в Луцьку лікують військового з Харківщини -. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Олександр - один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше десяти операцій і досі лікується у медзакладі. Він із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й однойменний позивний.У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат. Звідти потрапив у Краматорськ, а згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону два місяці.Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до «Математика» і його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. Каже, м'язи порвало, але, на щастя, сама кістка вціліла. Його врятував бронижелет.Чоловіку і його побратимам вдалося вирватися з позицій. Через підірвані мости, доїхати до бійців було майже нереально. Олександра на цивільній машині привезли до річки, там побратими на лодці доправили його у Лисичанськ, звідти - у лікарню.Після Краматорськ, Дніпро і вже Волинь. Почувається, каже боєць, добре. Найбільше що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. Каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю.

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