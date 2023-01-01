Зеленський прокоментував попередні результати перевірки військкомів

Володимир Зеленський після



Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 25 липня, пише



Так він звернувся до "воєнкомів" і чиновників, які "чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу".



"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", — сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипісля розслідування щодо одеського військкома Борисова повідомив , що отримав деякі попередні результати перевірки інших "військкомів". За його словами, результати "невтішні".Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 25 липня, пише Суспільне. Так він звернувся до "воєнкомів" і чиновників, які "чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу"."Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", — сказав Зеленський.

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