Зеленський прокоментував попередні результати перевірки військкомів

Зеленський прокоментував попередні результати перевірки військкомів
Президент України Володимир Зеленський після розслідування щодо одеського військкома Борисова повідомив, що отримав деякі попередні результати перевірки інших "військкомів". За його словами, результати "невтішні".

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 25 липня, пише Суспільне.

Так він звернувся до "воєнкомів" і чиновників, які "чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу".

"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", — сказав Зеленський.

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