У Києві затримали колишнього одеського військкома, – ДБР

У Києві затримали колишнього одеського військкома, – ДБР
Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у ДБР.

В суботу, 22 липня, йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.

Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.
У Києві затримали колишнього одеського військкома, – ДБР

У подальшому посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.
У Києві затримали колишнього одеського військкома, – ДБР
У Києві затримали колишнього одеського військкома, – ДБР

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Теги: Одеса, затримання, військком
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