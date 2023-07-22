Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.



Про це пише Володимира Зеленського у відеозверненні та Державне бюро розслідувань.



"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.



Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству", - сказав Зеленський.



Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.



"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.



ДБР також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектуванняповідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.Про це пише Українська правда з посиланням нау відеозверненні та Державне бюро розслідувань."Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству", - сказав Зеленський.Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів."І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.ДБР також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

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