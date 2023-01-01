Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем

Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем
Сьогодні, 22 липня, головну площу Рожища розривали плач та ридання, бо на почесному місці у сквері Борцям за волю та незалежність України жителі громади прощалися з молодим Героєм Дмитром Швецем з Олешкович.

Про це повідомляє Рожищенська міська рада.

"Над домовиною, вкритою українським стягом, у скорботі схилилися батьки та велика родина загиблого. Дмитру Швецю було лише двадцять один. Хлопець зростав у дружній багатодітній родині, закінчив Носачевичівську загальноосвітню школу, згодом - Торчинське профтехучилище. І вже по завершенні навчання, коли перебував на практиці, прийшла повістка з військкомату. Дещо сором'язливий і спокійний у повсякденному житті, Дмитро був впевнений - як справжній чоловік має пройти строкову службу", - йдеться в повідомленні.

А по закінченні служби, коли почалася повномасштабна війна, Дмитро Швець став контрактником, гранатометником однієї з військових частин Національної гвардії України.

"Нелегке військове життя додало впевненості, мужності та витримки, загартувало молодого бійця. Телефонуючи до рідних, ніколи не нарікав, був упевнений, що обов'язково виженуть ворога з України.

З перших днів війни і до останнього дня Дмитро Швець відважно та сумлінно виконував військові завдання, за що був нагороджений Грамотою Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України", - розповідають у громаді.

17 липня 2023 року життя солдата Дмитра Швеця обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

Навколішки зустрічали траурну процесію односельці, друзі, знайомі - всі, хто прийшов віддати останню шану Героєві.

"Висока ціна української незалежності - це життя тисяч вірних синів і доньок України. Це добре знає родина загиблого захисника, яка ще не оговталася від загибелі дядька Дмитра Сергія Демчука з Олешкович. А тут знову така втрата, яку не вилікувати ні часом, ні сльозами.

Зі зброєю в руках захищає Україну і старший брат загиблого Олександр Швець, ще один рідний дядько. Чоловіки цієї родини - щирі українці і мужні воїни, за що їм безмежна вдячність і шана", - наголошують у громаді.

Відправа за молодим Героєм відбулася у храмі Марії-Магдалини села Носачевичі.
Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем

Велелюдною була похоронна процесія до місця останнього спочинку Дмитра Швеця на сільському цвинтарі. Під звуки Державного Гімну та постріли військових рідна земля прийняла тіло Героя у свої холодні обійми.
Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем

І замайоріли у небі два українські стяги - два захисники-Герої з однієї родини упокоїлися поряд.
Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем
Сьогодні на Волині попрощались із 21-річним Героєм Дмитром Швецем

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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