Автомобіль для ЗСУ від вчителів та учнів: Добрі новини від ВолиньPost за 22 липня

Парламент Болгарії проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.Зазначається, що Болгарія не має потреби в бронетехніці, яка була придбана декілька десятиліть тому під час комуністичної епохи для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ того часу.Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,танків ‒ 4140 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,артилерійських систем – 4629 (+19) од,РСЗВ – 693 (+1) од,засобів ППО ‒ 448 (+8) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 310 (+0) од,БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,крилатих ракет ‒ 1298 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.У Затурцівській ТГ, що у Володимирському районі, дорожники проводять аварійно-відновлювальний ремонт автомобільної дороги сполученням Затурці – Шельвів – Міжгір’я.Про це розповів голова громадиЗ його слів, протяжність шляху, який ремонтують, становить вісім кілометрів."Дорога важлива тим, що з’єднує один із старостатів нашої громади – Шельвівський, в цю ж сторону іде напрямок на село Войнин, і далі можна виїхати у Привітне. Тут ходить рейс Луцьк – Локачі через Шельвів тричі на тиждень", – говорить посадовець.Сьогодні, 22 липня, підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки."Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.