Автомобіль для ЗСУ від вчителів та учнів: Добрі новини від ВолиньPost за 22 липня
Сьогодні, 23:14
Наші захисники і захисниці творять дива, відвойовуючи кожен метр рідної землі та тримаючи небо над Україною. Дякуємо Збройним силам за їх щоденний подвиг і традиційно щовечора розповідаємо про найдобріші події цього дня.
Підбірка добрих новин за 22 липня.
У Болгарії вирішили передати Україні 100 БТРів з озброєнням та запчастинами
Парламент Болгарії проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
Зазначається, що Болгарія не має потреби в бронетехніці, яка була придбана декілька десятиліть тому під час комуністичної епохи для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ того часу.
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус
Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.
Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.
ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4140 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
артилерійських систем – 4629 (+19) од,
РСЗВ – 693 (+1) од,
засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 310 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.
В громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги
У Затурцівській ТГ, що у Володимирському районі, дорожники проводять аварійно-відновлювальний ремонт автомобільної дороги сполученням Затурці – Шельвів – Міжгір’я.
Про це розповів голова громади Юрій Ковальчук.
З його слів, протяжність шляху, який ремонтують, становить вісім кілометрів.
"Дорога важлива тим, що з’єднує один із старостатів нашої громади – Шельвівський, в цю ж сторону іде напрямок на село Войнин, і далі можна виїхати у Привітне. Тут ходить рейс Луцьк – Локачі через Шельвів тричі на тиждень", – говорить посадовець.
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу бронетехніку
Сьогодні, 22 липня, підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки.
"Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Підбірка добрих новин за 22 липня.
У Болгарії вирішили передати Україні 100 БТРів з озброєнням та запчастинами
Парламент Болгарії проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
Зазначається, що Болгарія не має потреби в бронетехніці, яка була придбана декілька десятиліть тому під час комуністичної епохи для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ того часу.
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус
Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.
Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.
ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4140 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
артилерійських систем – 4629 (+19) од,
РСЗВ – 693 (+1) од,
засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 310 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.
В громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги
У Затурцівській ТГ, що у Володимирському районі, дорожники проводять аварійно-відновлювальний ремонт автомобільної дороги сполученням Затурці – Шельвів – Міжгір’я.
Про це розповів голова громади Юрій Ковальчук.
З його слів, протяжність шляху, який ремонтують, становить вісім кілометрів.
"Дорога важлива тим, що з’єднує один із старостатів нашої громади – Шельвівський, в цю ж сторону іде напрямок на село Войнин, і далі можна виїхати у Привітне. Тут ходить рейс Луцьк – Локачі через Шельвів тричі на тиждень", – говорить посадовець.
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу бронетехніку
Сьогодні, 22 липня, підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки.
"Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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