У Болгарії вирішили передати Україні 100 БТРів з озброєнням та запчастинами





Про це повідомляє



Зазначається, що Болгарія не має потреби в бронетехніці, яка була придбана декілька десятиліть тому під час комуністичної епохи для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ того часу.



Рішення було схвалено голосами партій ГЕРБ та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також Руху за права і свободи. Прокремлівська партія "Вазраждане" та Болгарська соціалістична партія виступили проти цього рішення, унаслідок чого 148 депутатів проголосували "за" та 52 "проти".



Депутат Івайло Мірчев повідомив Палаті представників, що транспортні засоби були вироблені у 1960-ті та 1970-ті роки та були придбані під час «Процесу відродження». Таку назву дав комуністичний режим своїй жорстокій кампанії, з метою змусити турецьку меншину Болгарії відмовитися від своєї етнічної та релігійної ідентичності.



За його словами, ці транспортні засоби є власністю МВС Болгарії, яке заявило, що вони йому не потрібні.



«Я хотів би розвіяти кілька міфів, які поширюються в соціальних мережах та серед людей, і сподіваюся разом з ними принести трохи заспокоєння», — сказав Мірчев.



«Перше – якщо ми передамо Україні бронетехніку, ми знизимо боєздатність армії. Це неправда, тому що ця техніка не має відношення до армії, вона перебувала в МВС», – сказав він.



І в МВС Болгарії, і в армії говорили, що ця техніка не актуальна та не потрібна.



«Наступний міф – допомога, яку ми надаємо Україні, нам дорого обходиться. Це не правда. До цього часу ми надали допомогу Україні один раз, і вона коштувала 20 мільйонів левів. Україна наразі купила у нас зброї на п’ять мільярдів левів, а ми дали їм лише на 20 мільйонів».



Мірчев зазначив, що до кінця року ця сума досягне семи мільярдів левів, що робить Україну одним з досить великих інвесторів в болгарську економіку.



Він нагадав, що під час роботи тимчасового уряду, призначеного президентом Руменом Радевим, США пропонували мільйони доларів компенсації, якщо Болгарія надасть Україні військову техніку. У звітах йдеться, що тимчасовий уряд не відповів на пропозицію США.



Мірчев також зазначив, що в Україні живе багато болгар, і Україна, на відміну від РФ, не оголосила Болгарію ворожою країною.



Як повідомлялося, влада Болгарії повідомила про передачу Україні 100 броньованих машин у межах найбільшого пакета військової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент Болгарії проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на The Sofia Globe.Зазначається, що Болгарія не має потреби в бронетехніці, яка була придбана декілька десятиліть тому під час комуністичної епохи для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ того часу.Рішення було схвалено голосами партій ГЕРБ та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також Руху за права і свободи. Прокремлівська партія "Вазраждане" та Болгарська соціалістична партія виступили проти цього рішення, унаслідок чого 148 депутатів проголосували "за" та 52 "проти".Депутат Івайло Мірчев повідомив Палаті представників, що транспортні засоби були вироблені у 1960-ті та 1970-ті роки та були придбані під час «Процесу відродження». Таку назву дав комуністичний режим своїй жорстокій кампанії, з метою змусити турецьку меншину Болгарії відмовитися від своєї етнічної та релігійної ідентичності.За його словами, ці транспортні засоби є власністю МВС Болгарії, яке заявило, що вони йому не потрібні.«Я хотів би розвіяти кілька міфів, які поширюються в соціальних мережах та серед людей, і сподіваюся разом з ними принести трохи заспокоєння», — сказав Мірчев.«Перше – якщо ми передамо Україні бронетехніку, ми знизимо боєздатність армії. Це неправда, тому що ця техніка не має відношення до армії, вона перебувала в МВС», – сказав він.І в МВС Болгарії, і в армії говорили, що ця техніка не актуальна та не потрібна.«Наступний міф – допомога, яку ми надаємо Україні, нам дорого обходиться. Це не правда. До цього часу ми надали допомогу Україні один раз, і вона коштувала 20 мільйонів левів. Україна наразі купила у нас зброї на п’ять мільярдів левів, а ми дали їм лише на 20 мільйонів».Мірчев зазначив, що до кінця року ця сума досягне семи мільярдів левів, що робить Україну одним з досить великих інвесторів в болгарську економіку.Він нагадав, що під час роботи тимчасового уряду, призначеного президентом Руменом Радевим, США пропонували мільйони доларів компенсації, якщо Болгарія надасть Україні військову техніку. У звітах йдеться, що тимчасовий уряд не відповів на пропозицію США.Мірчев також зазначив, що в Україні живе багато болгар, і Україна, на відміну від РФ, не оголосила Болгарію ворожою країною.Як повідомлялося, влада Болгарії повідомила про передачу Україні 100 броньованих машин у межах найбільшого пакета військової допомоги.

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