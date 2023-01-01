Добрі новини від ВолиньPost за 21 липня
21 липень, 23:23
Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!
Аби підтримувати бойовий дух, наші журналісти нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 514-й день поспіль! Наприклад, сьогодні, 21 липня, ми писали про таке:
На Волині завершили молотити озимий ячмінь
На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.
Сезон чорниць на Волині: місцеві бюджети вже заробили понад мільйон гривень
На Волині підприємці та фірми, які здійснюють заготівлю чорниці з комерційною метою, сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,1 мільйона гривень податкових платежів.
Захисники знищили ще 680 окупантів за минулу добу
За минулу добу сили оборони ліквідували ще 680 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб,
◾ танків − 4 133 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
◾ РСЗВ − 692 (+0) од,
◾ засобів ППО − 440 (+7) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.
До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО
Перед волинськими гвардійцями виступив співак Андрій Кіше. Для підрозділу гвардійців він виконав акустичну програму з піснями, які часто лунають у радіо-ефірах.
«Окрім виступів із комерційними концертами, ми намагаємося відвідати і військових, завдяки яким маємо можливість тримати гітари в руках, – сказав співак. – Були в Краматорську, Слов’янську, Лимані, Запоріжжі. У Луцьку частину заробітку від виступів віддамо на потреби місцевого волонтерського штабу».
Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі
Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.
У Луцьку – перевиконання бюджету на 102 мільйони: на що спрямують ці кошти
«Друзі, маємо перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень. За моєю пропозицією, в середу на сесії виділяємо ці кошти на програму підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим військовим», – йдеться в дописі міського голови Ігоря Поліщука.
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси. Волинська 14 бригада також отримала їх.
Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського
25-річний офіцер-прикордонник з Рівного Дмитро Михальчук, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
У Музеї волинської ікони представили нову виставку сакрального живопису, яку створили троє сестер волинянок – Іванна та Ксенія Дацюк і Ольга Звягінцева.
У Луцькому музеї відкрили виставку інсталяцій з херсонської бавовни. ВІДЕО
У Музеї сучасного українського мистецтва в Луцьку 21 липня презентували виставку інсталяцій з херсонської бавовни під назвою "ХБК".
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Аби підтримувати бойовий дух, наші журналісти нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 514-й день поспіль! Наприклад, сьогодні, 21 липня, ми писали про таке:
На Волині завершили молотити озимий ячмінь
На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.
Сезон чорниць на Волині: місцеві бюджети вже заробили понад мільйон гривень
На Волині підприємці та фірми, які здійснюють заготівлю чорниці з комерційною метою, сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,1 мільйона гривень податкових платежів.
Захисники знищили ще 680 окупантів за минулу добу
За минулу добу сили оборони ліквідували ще 680 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб,
◾ танків − 4 133 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
◾ РСЗВ − 692 (+0) од,
◾ засобів ППО − 440 (+7) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.
До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО
Перед волинськими гвардійцями виступив співак Андрій Кіше. Для підрозділу гвардійців він виконав акустичну програму з піснями, які часто лунають у радіо-ефірах.
«Окрім виступів із комерційними концертами, ми намагаємося відвідати і військових, завдяки яким маємо можливість тримати гітари в руках, – сказав співак. – Були в Краматорську, Слов’янську, Лимані, Запоріжжі. У Луцьку частину заробітку від виступів віддамо на потреби місцевого волонтерського штабу».
Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі
Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.
У Луцьку – перевиконання бюджету на 102 мільйони: на що спрямують ці кошти
«Друзі, маємо перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень. За моєю пропозицією, в середу на сесії виділяємо ці кошти на програму підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим військовим», – йдеться в дописі міського голови Ігоря Поліщука.
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси. Волинська 14 бригада також отримала їх.
Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського
25-річний офіцер-прикордонник з Рівного Дмитро Михальчук, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
У Музеї волинської ікони представили нову виставку сакрального живопису, яку створили троє сестер волинянок – Іванна та Ксенія Дацюк і Ольга Звягінцева.
У Луцькому музеї відкрили виставку інсталяцій з херсонської бавовни. ВІДЕО
У Музеї сучасного українського мистецтва в Луцьку 21 липня презентували виставку інсталяцій з херсонської бавовни під назвою "ХБК".
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