Добрі новини від ВолиньPost за 21 липня

Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!Аби підтримувати бойовий дух, наші журналісти нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 514-й день поспіль! Наприклад, сьогодні, 21 липня, ми писали про таке:На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.На Волині підприємці та фірми, які здійснюють заготівлю чорниці з комерційною метою, сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,1 мільйона гривень податкових платежів.За минулу добу сили оборони ліквідували ще 680 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб,◾ танків − 4 133 (+4) од,◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,◾ РСЗВ − 692 (+0) од,◾ засобів ППО − 440 (+7) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.Перед волинськими гвардійцями виступив співак. Для підрозділу гвардійців він виконав акустичну програму з піснями, які часто лунають у радіо-ефірах.«Окрім виступів із комерційними концертами, ми намагаємося відвідати і військових, завдяки яким маємо можливість тримати гітари в руках, – сказав співак. – Були в Краматорську, Слов’янську, Лимані, Запоріжжі. У Луцьку частину заробітку від виступів віддамо на потреби місцевого волонтерського штабу».Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.«Друзі, маємо перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень. За моєю пропозицією, в середу на сесії виділяємо ці кошти на програму підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим військовим», – йдеться в дописі міського головиУкраїнські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси. Волинська 14 бригада також отримала їх.25-річний офіцер-прикордонник з Рівного Дмитро Михальчук, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.У Музеї волинської ікони представили нову виставку сакрального живопису, яку створили троє сестер волинянок – Іванна та Ксенія Дацюк і Ольга Звягінцева.У Музеї сучасного українського мистецтва в Луцьку 21 липня презентували виставку інсталяцій з херсонської бавовни під назвою "ХБК".