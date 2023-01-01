Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО





Про це пише видання з Вашингтон пост із посиланням на українське військове керівництво, – йдеться у сюжеті



У 14 окремій механізованій бригаді боєприпаси вже на передовій. Наші воїни, готові використовувати їх для вогневої підтримки піхоти. Зокрема, із самохідної гаубиці М 109.



«Касетні боєприпаси мають таку вигідну рису – вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується багато сили чи легкоброньованої техніки. За допомогою них (касетних боєприпасів, - ред.) можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед», – каже військовослужбовець 14 ОМБр Станіслав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси. Волинська 14 бригада також отримала їх.Про це пише видання з Вашингтон пост із посиланням на українське військове керівництво, – йдеться у сюжеті Еспресо. У 14 окремій механізованій бригаді боєприпаси вже на передовій. Наші воїни, готові використовувати їх для вогневої підтримки піхоти. Зокрема, із самохідної гаубиці М 109.«Касетні боєприпаси мають таку вигідну рису – вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується багато сили чи легкоброньованої техніки. За допомогою них (касетних боєприпасів, - ред.) можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед», – каже військовослужбовець 14 ОМБр Станіслав.

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