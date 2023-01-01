Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО

Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси. Волинська 14 бригада також отримала їх.

Про це пише видання з Вашингтон пост із посиланням на українське військове керівництво, – йдеться у сюжеті Еспресо.

У 14 окремій механізованій бригаді боєприпаси вже на передовій. Наші воїни, готові використовувати їх для вогневої підтримки піхоти. Зокрема, із самохідної гаубиці М 109.

«Касетні боєприпаси мають таку вигідну рису – вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується багато сили чи легкоброньованої техніки. За допомогою них (касетних боєприпасів, - ред.) можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед», – каже військовослужбовець 14 ОМБр Станіслав.


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