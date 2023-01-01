На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув воїн з Волині Тарасюк Ігор Анатолійович.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Старший сержант Тарасюк Ігор, 1985 року народження. Проживав у місті Ківерці. Будучи вірним військовій присязі, під час виконання службових обов'язків, загинув 19 липня 2023 року в результаті дорожньо транспортної пригоди біля населеного пункту Гродівка Донецької області. Ігор назавжди залишиться патріотом своєї країни, мужнім захисником та Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ігора. Сумуємо всією громадою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію стосовно прощальної церемонії з військовослужбовцем Ігорем Тарасюком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Старший сержант Тарасюк Ігор, 1985 року народження. Проживав у місті Ківерці. Будучи вірним військовій присязі, під час виконання службових обов'язків, загинув 19 липня 2023 року в результаті дорожньо транспортної пригоди біля населеного пункту Гродівка Донецької області. Ігор назавжди залишиться патріотом своєї країни, мужнім захисником та Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ігора. Сумуємо всією громадою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію стосовно прощальної церемонії з військовослужбовцем Ігорем Тарасюком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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