На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк

На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув воїн з Волині Тарасюк Ігор Анатолійович.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Старший сержант Тарасюк Ігор, 1985 року народження. Проживав у місті Ківерці. Будучи вірним військовій присязі, під час виконання службових обов'язків, загинув 19 липня 2023 року в результаті дорожньо транспортної пригоди біля населеного пункту Гродівка Донецької області. Ігор назавжди залишиться патріотом своєї країни, мужнім захисником та Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ігора. Сумуємо всією громадою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію стосовно прощальної церемонії з військовослужбовцем Ігорем Тарасюком повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіли житловий будинок та трава
Сьогодні, 11:22
У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:06
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
20 липень, 17:05
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком
20 липень, 16:40
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
20 липень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі
Сьогодні, 12:20
 0
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині у 32-річного чоловіка вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 11:55
 0
Обрали запобіжний захід торговцям зброєю, яких затримали волинські поліцейські
Сьогодні, 11:32
 0
Виїхав на зустрічну: у ДТП на Волині постраждала 21-річна пасажирка
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8