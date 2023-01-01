На Волині горіли житловий будинок та трава

На Волині минулої доби ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.20 липня о 19:20 на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Старосілля Луцького району.На місце події направлено вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, працівників місцевої пожежної охорони смт Колки, а також пожеж та відомчу пожежну охорону лісового господарства. По прибуттю на місце події рятувальники провели розвідку та на гасіння займання подали 2 водяні стволи. Пожежу ліквідували о 20:09. Потерпілих та жертв немає. Причина встановлюється.Цього ж дня працівники місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка приборкали загоряння сухої трави на площі 0,02 га в смт Мар’янівка Луцького району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.