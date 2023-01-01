Виїхав на зустрічну: у ДТП на Волині постраждала 21-річна пасажирка





Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка автомобіля Nissan, жителька Володимирського району, її госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Луцькій у Нововолинську 21-річний житель Володимирського району, керуючи автівкою Nissan Primastar, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Chrysler Voyager, під керуванням 25-річного волинянина.Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка автомобіля Nissan, жителька Володимирського району, її госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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