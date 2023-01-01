У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО





Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Постраждалу госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.







Нагадаємо, у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк 47-річний житель району, керуючи легковиком Toyota Avensis, збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті.Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Постраждалу госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Нагадаємо, у Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію