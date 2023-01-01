У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк 47-річний житель району, керуючи легковиком Toyota Avensis, збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті.
Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Постраждалу госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, у Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Постраждалу госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, у Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли житловий будинок та трава
Сьогодні, 11:22
У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
Медіа