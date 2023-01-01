У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО

У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк 47-річний житель району, керуючи легковиком Toyota Avensis, збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті.

Автопригода сталася учора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Постраждалу госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У Луцьку легковик збив 21-річну дівчину на електросамокаті, її госпіталізували. ФОТО


Нагадаємо, у Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину.

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