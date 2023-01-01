У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
У Луцьку на вулиці Станіславського 65-річний місцевий житель на автомобілі Volkswagen Jetta, виїхав на тротуар та збив 10-річну дівчинку.
Автопригода сталася вчора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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Автопригода сталася вчора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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