У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину





Автопригода сталася вчора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Станіславського 65-річний місцевий житель на автомобілі Volkswagen Jetta, виїхав на тротуар та збив 10-річну дівчинку.Автопригода сталася вчора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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