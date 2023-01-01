У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину

У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
У Луцьку на вулиці Станіславського 65-річний місцевий житель на автомобілі Volkswagen Jetta, виїхав на тротуар та збив 10-річну дівчинку.

Автопригода сталася вчора, 20 липня, - повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
СБУ затримала зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли»
Сьогодні, 10:30
Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
 0
У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
 0
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
СБУ затримала зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли»
Сьогодні, 10:30
 0
Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8