СБУ затримала зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли»





Про це



Служба безпеки затримала ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області.



Зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.



За це його включили до складу каральних загонів рф, які робили «облави» на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.



За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах.



Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою «інсценування розстрілів»: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.



Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.



Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.



На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли».Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області.Зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.За це його включили до складу каральних загонів рф, які робили «облави» на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах.Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою «інсценування розстрілів»: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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