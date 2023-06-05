Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України

Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Воїну з Волині Задерею Денису Руслановичу просять присвоїти звання Героя України посмертно.

Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті президента України коханою Дениса Веронікою Ніколенко.

"Прошу присвоїти почесне звання Героя України командирові десантно-штурмової роти 505 батальону 37 ОБр Морської піхоти Задерею Денису Руслановичу, 09.02.2002 року народження, посмертно.

Денис народився на Волині і мав дуже тяжку долю : у дитинстві його покинули рідні батьки, неодноразово хлопця брали на виховання прийомні родини, але теж з часом повертали. Денис не зламався, він був сильним і мужнім. Коли йому виповнилося 5 років, його забрали на виховання достойна та любляча сім’я з с.Прип‘ять", - розповідає Вероніка.

Хлопець з дитинства мріяв бути військовим. Закінчивши навчання у школі, у віці 15 років вступив до Одеського військово-морського ліцею, потім пішов на навчання до Військової академії м. Одеси (спеціалізація «Морська піхота»).

"У 2022 році Денис перервав навчання і як справжній військовий і патріот пішов боронити нашу країну в найгарячіших точках. Згодом повернувся та закінчив навчання в академії. Незважаючи на важку травму ноги і довготривале лікування, 21 лютого 2023 року Денис отримав свої омріяні зірочки та заповітне військове звання «Лейтенант».

21.02.23 року його призначили командиром десантно-штурмового взводу та відправили до Польщі, де він зі своїми побратимами удосконалював свої навички. Повернувшись до України, він старанно виконував свої завдання, був дуже відповідальним та розумним воїном, за що його і було підвищено до посади командира роти. Згодом їх новостворений 505 окремий батальйон морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти вирушив на Донецьке направлення.

05.06.23 року Денис загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині (с. Новодонецьке).

Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, він залишався «ВІРНИМ ЗАВЖДИ СВОЇЙ СПРАВІ», був морським піхотинцем до мозку кісток. Був справжнім офіцером, котрий ніколи не полишав свою роту на полі бою. Денис контролював усе зблизька, пліч о пліч із своїми солдатами, яких постійно підтримував.

Власним життям врятував життя своїх побратимів. Командир роти займався евакуацією своїх людей, сам не встигнувши спуститись до бліндажу, коли стався прильот. Внаслідок мінометного обстрілу від мінно-вибухової травми Денису розірвало бік та, як зазначили в морзі, розірвало серце.

Це сердечко завзятого воїна, який хотів жити у вільній країні, який поліг за своїх людей, це моє рідне сердечко, котре я зустріла та покохала на все своє життя. Це серце, яке мріяло створити сім’ю та мати дочку і сина. Це серце, без якого не можуть жити його мама та батько. Це серце, без якого так тяжко братику і сестричкам. Прошу Вас, шановний пане Президенте, присвоїти Задерею Денису Руслановичу, звання Героя України (посмертно ). Аби хоч якось втішити згорьовані і розбиті серця рідних і близьких. Щоб усі знали, що Денис загинув героєм і не дарма поклав своє життя за мир і справедливість у цьому світі", - написала кохана Дениса Вероніка Ніколенко.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
СБУ затримала зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли»
Сьогодні, 10:30
Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:06
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
20 липень, 17:05
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком
20 липень, 16:40
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
20 липень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк
Сьогодні, 10:44
 0
У Луцьку авто вилетіло на тротуар і збило 10-річну дитину
Сьогодні, 10:37
 0
Волинські бійці уже використовують касетні боєприпаси на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
СБУ затримала зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на «розстріли»
Сьогодні, 10:30
 0
Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8