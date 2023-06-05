Кохана загиблого волинського воїна Дениса Задерея просить присвоїти йому звання Героя України

Задерею Денису Руслановичу просять присвоїти звання Героя України посмертно.



Про це Веронікою Ніколенко.



"Прошу присвоїти почесне звання Героя України командирові десантно-штурмової роти 505 батальону 37 ОБр Морської піхоти Задерею Денису Руслановичу, 09.02.2002 року народження, посмертно.



Денис народився на Волині і мав дуже тяжку долю : у дитинстві його покинули рідні батьки, неодноразово хлопця брали на виховання прийомні родини, але теж з часом повертали. Денис не зламався, він був сильним і мужнім. Коли йому виповнилося 5 років, його забрали на виховання достойна та любляча сім’я з с.Прип‘ять", - розповідає Вероніка.



Хлопець з дитинства мріяв бути військовим. Закінчивши навчання у школі, у віці 15 років вступив до Одеського військово-морського ліцею, потім пішов на навчання до Військової академії м. Одеси (спеціалізація «Морська піхота»).



"У 2022 році Денис перервав навчання і як справжній військовий і патріот пішов боронити нашу країну в найгарячіших точках. Згодом повернувся та закінчив навчання в академії. Незважаючи на важку травму ноги і довготривале лікування, 21 лютого 2023 року Денис отримав свої омріяні зірочки та заповітне військове звання «Лейтенант».



21.02.23 року його призначили командиром десантно-штурмового взводу та відправили до Польщі, де він зі своїми побратимами удосконалював свої навички. Повернувшись до України, він старанно виконував свої завдання, був дуже відповідальним та розумним воїном, за що його і було підвищено до посади командира роти. Згодом їх новостворений 505 окремий батальйон морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти вирушив на Донецьке направлення.



05.06.23 року



Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, він залишався «ВІРНИМ ЗАВЖДИ СВОЇЙ СПРАВІ», був морським піхотинцем до мозку кісток. Був справжнім офіцером, котрий ніколи не полишав свою роту на полі бою. Денис контролював усе зблизька, пліч о пліч із своїми солдатами, яких постійно підтримував.



Власним життям врятував життя своїх побратимів. Командир роти займався евакуацією своїх людей, сам не встигнувши спуститись до бліндажу, коли стався прильот. Внаслідок мінометного обстрілу від мінно-вибухової травми Денису розірвало бік та, як зазначили в морзі, розірвало серце.



Це сердечко завзятого воїна, який хотів жити у вільній країні, який поліг за своїх людей, це моє рідне сердечко, котре я зустріла та покохала на все своє життя. Це серце, яке мріяло створити сім’ю та мати дочку і сина. Це серце, без якого не можуть жити його мама та батько. Це серце, без якого так тяжко братику і сестричкам. Прошу Вас, шановний пане Президенте, присвоїти Задерею Денису Руслановичу, звання Героя України (посмертно ). Аби хоч якось втішити згорьовані і розбиті серця рідних і близьких. Щоб усі знали, що Денис загинув героєм і не дарма поклав своє життя за мир і справедливість у цьому світі", - написала кохана Дениса Вероніка Ніколенко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїну з Волиніпросять присвоїти звання Героя України посмертно.Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті президента України коханою Дениса"Прошу присвоїти почесне звання Героя України командирові десантно-штурмової роти 505 батальону 37 ОБр Морської піхоти Задерею Денису Руслановичу, 09.02.2002 року народження, посмертно.Денис народився на Волині і мав дуже тяжку долю : у дитинстві його покинули рідні батьки, неодноразово хлопця брали на виховання прийомні родини, але теж з часом повертали. Денис не зламався, він був сильним і мужнім. Коли йому виповнилося 5 років, його забрали на виховання достойна та любляча сім’я з с.Прип‘ять", - розповідає Вероніка.Хлопець з дитинства мріяв бути військовим. Закінчивши навчання у школі, у віці 15 років вступив до Одеського військово-морського ліцею, потім пішов на навчання до Військової академії м. Одеси (спеціалізація «Морська піхота»)."У 2022 році Денис перервав навчання і як справжній військовий і патріот пішов боронити нашу країну в найгарячіших точках. Згодом повернувся та закінчив навчання в академії. Незважаючи на важку травму ноги і довготривале лікування, 21 лютого 2023 року Денис отримав свої омріяні зірочки та заповітне військове звання «Лейтенант».21.02.23 року його призначили командиром десантно-штурмового взводу та відправили до Польщі, де він зі своїми побратимами удосконалював свої навички. Повернувшись до України, він старанно виконував свої завдання, був дуже відповідальним та розумним воїном, за що його і було підвищено до посади командира роти. Згодом їх новостворений 505 окремий батальйон морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти вирушив на Донецьке направлення.05.06.23 року Денис загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині (с. Новодонецьке).Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, він залишався «ВІРНИМ ЗАВЖДИ СВОЇЙ СПРАВІ», був морським піхотинцем до мозку кісток. Був справжнім офіцером, котрий ніколи не полишав свою роту на полі бою. Денис контролював усе зблизька, пліч о пліч із своїми солдатами, яких постійно підтримував.Власним життям врятував життя своїх побратимів. Командир роти займався евакуацією своїх людей, сам не встигнувши спуститись до бліндажу, коли стався прильот. Внаслідок мінометного обстрілу від мінно-вибухової травми Денису розірвало бік та, як зазначили в морзі, розірвало серце.Це сердечко завзятого воїна, який хотів жити у вільній країні, який поліг за своїх людей, це моє рідне сердечко, котре я зустріла та покохала на все своє життя. Це серце, яке мріяло створити сім’ю та мати дочку і сина. Це серце, без якого не можуть жити його мама та батько. Це серце, без якого так тяжко братику і сестричкам. Прошу Вас, шановний пане Президенте, присвоїти Задерею Денису Руслановичу, звання Героя України (посмертно ). Аби хоч якось втішити згорьовані і розбиті серця рідних і близьких. Щоб усі знали, що Денис загинув героєм і не дарма поклав своє життя за мир і справедливість у цьому світі", - написала кохана Дениса Вероніка Ніколенко.

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