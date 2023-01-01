Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку

Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Ввечері 20 липня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Приніс Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.

Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.

І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня президент Зеленський попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Теги: Ткаченко, звільнення
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