Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:40
Ввечері 20 липня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.
"Приніс Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.
Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.
І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня президент Зеленський попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
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Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.
"Приніс Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.
Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.
І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня президент Зеленський попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
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