Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку

Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.



Про це



"Приніс Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.



Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.



І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 20 липня очільник Мінкультуринаписав заяву про відставку.Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі."Приніс Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, 20 липня президентпопросиврозглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

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