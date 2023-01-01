Курс валют у Луцьку 21 липня
Сьогодні, 09:17
21 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.28.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.85, а продають за – 41.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.85, а продають за – 41.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:40
Захисники знищили ще 680 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку 21 липня
Сьогодні, 09:17
ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
Медіа