Курс валют у Луцьку 21 липня

Курс валют у Луцьку 21 липня
21 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.28.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.85, а продають за – 41.45.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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