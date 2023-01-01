Захисники знищили ще 680 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 09:22
За минулу добу сили оборони ліквідували ще 680 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 133 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
◾ РСЗВ − 692 (+0) од,
◾ засобів ППО − 440 (+7) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 133 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
◾ РСЗВ − 692 (+0) од,
◾ засобів ППО − 440 (+7) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.
Дані уточнюються.
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