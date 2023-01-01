Захисники знищили ще 680 окупантів за минулу добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,



◾ танків − 4 133 (+4) од,



◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,



◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,



◾ РСЗВ − 692 (+0) од,



◾ засобів ППО − 440 (+7) од,



◾ літаків − 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,



◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,



◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу сили оборони ліквідували ще 680 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,◾ танків − 4 133 (+4) од,◾ бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,◾ артилерійських систем − 4 610 (+18) од,◾ РСЗВ − 692 (+0) од,◾ засобів ППО − 440 (+7) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,◾ крилатих ракет − 1 298 (+5) од,◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,◾ спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію