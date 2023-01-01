Росія четверту ніч поспіль атакувала Одеську область: постраждали дві людини
Сьогодні, 08:45
Четверту ніч поспіль росіяни атакували Одеську область.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія четверту ніч поспіль атакувала Одеську область: постраждали дві людини
Сьогодні, 08:45
ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
У волинській бригаді служить бойовий медик, якого хам в Буковелі посилав «назад в свій Бахмут»
Сьогодні, 08:20
Президент надав звання Героя України загиблому морпіху з Волині
Сьогодні, 07:14
Медіа