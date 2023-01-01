Росія четверту ніч поспіль атакувала Одеську область: постраждали дві людини





Про це Олег Кіпер.



"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверту ніч поспіль росіяни атакували Одеську область.Про це повідомив голова ОВА"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться в повідомленні.Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

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