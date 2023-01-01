Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка

Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка
Президент Володимир Зеленський пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента 20 липня.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз дійсно потрібні, у світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків.

Зеленський назвав очевидним, що під час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

На думку президента, кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів: це стосується різних сфер, зокрема галузі культури.

"Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні", – додав президент.

Президент також закликав представників місцевої влади до розумних витрат: "Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога".

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

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Теги: Зеленський, Ткаченко
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