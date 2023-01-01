Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка

Президентпропонує прем’єр-мініструзвільнитиз посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.Про це йдеться у вечірньому зверненні президента 20 липня."Я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз дійсно потрібні, у світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики", – сказав Зеленський.Президент зазначив, що говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків.Зеленський назвав очевидним, що під час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.На думку президента, кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів: це стосується різних сфер, зокрема галузі культури."Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні", – додав президент.Президент також закликав представників місцевої влади до розумних витрат: "Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога".Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.