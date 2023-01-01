Добрі новини від ВолиньPost за 20 липня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.Сьогодні, 20 липня, нагадаємо вам про таке:Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.Вартість автомобіля УАЗ-3152-01 – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.Колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині»поділився спогадами про роботу з Віталієм Кварцяним.«Також у Кварцяного була вівчарка Роккі. Дуже розумний пес! Він його постійно брав на тренування. Роккі у нас замість футболіста відбирав м’яч, коли ми грали у квадрат. Володимирович нам його постійно у приклад ставив: «Ось як треба м’яч відбирати!». А Роккі, якщо відбирав м’яч, то прокушував його. Тому постійно доводилося міняти м’ячі – як мінімум два за тренування», — сказав Хачеріді.Хірурги Волинської обласної клінічної лікарніпройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.Після поїздки в Німеччину волинська делегація привезла додому новий мікроавтобус Ford Transit. Загалом місто Ковель отримає п’ять одиниць техніки для комунальних підприємств та установ на суму близько 250 тисяч євро.ЗСУ за минулу добу ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб,• танків − 4 129 (+6) од,• бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,• артилерійських систем − 4 592 (+19) од,• РСЗВ − 692 (+3) од,• засобів ППО − 433 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 310 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,• крилатих ракет − 1 293 (+14) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,• спеціальної техніки − 685 (+2) од.