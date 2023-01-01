Добрі новини від ВолиньPost за 20 липня
20 липень, 23:23
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.
Сьогодні, 20 липня, нагадаємо вам про таке:
На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.
Вартість автомобіля УАЗ-3152-01 – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.
Хачеріді пригадав, як тренувався у «Волині» з вівчаркою Кварцяного
Колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині» Євген Хачеріді поділився спогадами про роботу з Віталієм Кварцяним.
«Також у Кварцяного була вівчарка Роккі. Дуже розумний пес! Він його постійно брав на тренування. Роккі у нас замість футболіста відбирав м’яч, коли ми грали у квадрат. Володимирович нам його постійно у приклад ставив: «Ось як треба м’яч відбирати!». А Роккі, якщо відбирав м’яч, то прокушував його. Тому постійно доводилося міняти м’ячі – як мінімум два за тренування», — сказав Хачеріді.
На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей і Олег Смарж пройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.
Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.
Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО
Після поїздки в Німеччину волинська делегація привезла додому новий мікроавтобус Ford Transit. Загалом місто Ковель отримає п’ять одиниць техніки для комунальних підприємств та установ на суму близько 250 тисяч євро.
Росія втратила у війні уже понад 240 тисяч військових
ЗСУ за минулу добу ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб,
• танків − 4 129 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
• артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
• РСЗВ − 692 (+3) од,
• засобів ППО − 433 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 310 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
• крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
• спеціальної техніки − 685 (+2) од.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 20 липня, нагадаємо вам про таке:
На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.
Вартість автомобіля УАЗ-3152-01 – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.
Хачеріді пригадав, як тренувався у «Волині» з вівчаркою Кварцяного
Колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині» Євген Хачеріді поділився спогадами про роботу з Віталієм Кварцяним.
«Також у Кварцяного була вівчарка Роккі. Дуже розумний пес! Він його постійно брав на тренування. Роккі у нас замість футболіста відбирав м’яч, коли ми грали у квадрат. Володимирович нам його постійно у приклад ставив: «Ось як треба м’яч відбирати!». А Роккі, якщо відбирав м’яч, то прокушував його. Тому постійно доводилося міняти м’ячі – як мінімум два за тренування», — сказав Хачеріді.
На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей і Олег Смарж пройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.
Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.
Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО
Після поїздки в Німеччину волинська делегація привезла додому новий мікроавтобус Ford Transit. Загалом місто Ковель отримає п’ять одиниць техніки для комунальних підприємств та установ на суму близько 250 тисяч євро.
Росія втратила у війні уже понад 240 тисяч військових
ЗСУ за минулу добу ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб,
• танків − 4 129 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
• артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
• РСЗВ − 692 (+3) од,
• засобів ППО − 433 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 310 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
• крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
• спеціальної техніки − 685 (+2) од.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка
20 липень, 23:38
Добрі новини від ВолиньPost за 20 липня
20 липень, 23:23
Поляки поки не перекриватимуть пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», дали час до 28 липня
20 липень, 22:20
Медіа