На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО

На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО
У Волинській обласній клінічній лікарні почали робити унікальні операції на печінці.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної клінічної лікарні.

Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей і Олег Смарж пройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.
На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО

Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.
На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО

Операції на печінці – один із найскладніших напрямків хірургії, тому залишається особливо актуальним для впровадження у Волинській обласній лікарні. І здобутий досвід уже застосували вдома, провівши малоінвазивним (лапароскопічним) методом кілька втручань щодо резекцій сегментів печінки. Досі таких операцій у нашій області не робили.
На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО

Ознаками захворювання печінки є пожовтіння шкіри й склер (білкової оболонки очей), важкість і болі в правому підребер’ї, загальна слабкість, схуднення. Тому лікарі наголошують не нехтувати профоглядами і з появою таких ознак звертатися по консультацію до фахівців Волинської обласної лікарні.

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Теги: Волинь, медицина, ВОКЛ, операції
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