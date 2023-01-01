На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО

У Волинській обласній клінічній лікарні почали робити унікальні операції на печінці.Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної клінічної лікарні.Хірурги Волинської обласної клінічної лікарніпройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.Операції на печінці – один із найскладніших напрямків хірургії, тому залишається особливо актуальним для впровадження у Волинській обласній лікарні. І здобутий досвід уже застосували вдома, провівши малоінвазивним (лапароскопічним) методом кілька втручань щодо резекцій сегментів печінки. Досі таких операцій у нашій області не робили.Ознаками захворювання печінки є пожовтіння шкіри й склер (білкової оболонки очей), важкість і болі в правому підребер’ї, загальна слабкість, схуднення. Тому лікарі наголошують не нехтувати профоглядами і з появою таких ознак звертатися по консультацію до фахівців Волинської обласної лікарні.