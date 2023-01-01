На Волині почали робити унікальні операції на печінці. ФОТО
Сьогодні, 03:43
У Волинській обласній клінічній лікарні почали робити унікальні операції на печінці.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної клінічної лікарні.
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей і Олег Смарж пройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.
Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.
Операції на печінці – один із найскладніших напрямків хірургії, тому залишається особливо актуальним для впровадження у Волинській обласній лікарні. І здобутий досвід уже застосували вдома, провівши малоінвазивним (лапароскопічним) методом кілька втручань щодо резекцій сегментів печінки. Досі таких операцій у нашій області не робили.
Ознаками захворювання печінки є пожовтіння шкіри й склер (білкової оболонки очей), важкість і болі в правому підребер’ї, загальна слабкість, схуднення. Тому лікарі наголошують не нехтувати профоглядами і з появою таких ознак звертатися по консультацію до фахівців Волинської обласної лікарні.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної клінічної лікарні.
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей і Олег Смарж пройшли навчання на кафедрі хірургії й трансплантації печінки Варшавського медичного університету та впроваджують набутий досвід на Волині.
Вони асистували під час різного виду резекцій печінки, ураженої злоякісними пухлинами або доброякісними новоутвореннями, застосовуючи традиційний і лапароскопічний методи, а також взяли участь у трансплантаціях печінки.
Операції на печінці – один із найскладніших напрямків хірургії, тому залишається особливо актуальним для впровадження у Волинській обласній лікарні. І здобутий досвід уже застосували вдома, провівши малоінвазивним (лапароскопічним) методом кілька втручань щодо резекцій сегментів печінки. Досі таких операцій у нашій області не робили.
Ознаками захворювання печінки є пожовтіння шкіри й склер (білкової оболонки очей), важкість і болі в правому підребер’ї, загальна слабкість, схуднення. Тому лікарі наголошують не нехтувати профоглядами і з появою таких ознак звертатися по консультацію до фахівців Волинської обласної лікарні.
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