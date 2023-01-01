Лужний пригадав, як Кварцяний позичав у нього гроші на автобус для «Волині»

Відомий в Україні та світі футболіст Олег Лужний пригадав час, коли грав у Луцьку під керівництвом тренера-ювіляра Віталія Кварцяного.Про це повідомляєЗа словами Лужного, у Кварцяного навантаження були серйозні, але порівняно із тренуваннями Лобановського - було легше.“У Кварцяного я пройшов хорошу школу, яка загартувала мій характер. Наприклад, тренування в нас були за будь-якої погоди. Якось поїхали ми на збори на Закарпаття, дощ ллє як з відра, болото вище кісток, бутс не видно, а ми бігаємо. Тоді було лише два комплекти форми, яку потім доводилось прати. На друге тренування форму здебільшого не міняли, щоб дві не замазувати. Жили у спартанських умовах. Це був хороший досвід для молодих футболістів”, - пригадав Олег Лужний.Також колишній захисник “Карпат”, “Динамо”, лондонського “Арсеналу” зазначив, що Кварцяний показав йому, що таке дорослий футбол та зіграв дуже велику роль у футбольній кар’єрі: “Мені дуже запам’ятались слова Кварцяного, які у підсумку виявились пророчими: «Ти будеш грати в „Динамо“ (Київ)». Я йому повірив і працював з подвійною енергією. Володимирович ставився до мене як до рідного сина”.Крім цього, футболіст пригадав і веселу історію, пов’язану із Кварцяним.“У той період я служив в армії в Луцьку та грав за Торпедо. Мені дозволяли жити у гуртожитку з футболістами. Пам’ятаю, один матч я провів не дуже добре. Після гри Кварцяний прийшов до гуртожитку та взяв із собою полковника. Військовий мене одразу кликав до себе і казав: «Лужний, щоб завтра був у частині». Я потім підходжу до Кварцяного: «Володимирович, поговоріть із полковником, щоб не забирав мене у частину. Обіцяю, що добре зіграю наступний матч». Кварцяний був тонким психологом”, - каже Лужний.Олег Лужний зазначає, що нещодавно пропонував своєму наставнику повернутися до тренерської діяльності, на що той відповів: «Я б із задоволенням, але зараз війна, не до футболу».“Я давно казав, що якщо Кварцяний не буде тренувати, то ніякого футболу на Волині не буде. Так воно і сталося. Він дуже любив свою команду. Пам’ятаю, коли я вже грав у «Динамо», Володимирович позичив у мене гроші, щоб купити автобус для ФК «Волинь». Справжній патріот! У волинський футбол взагалі не треба нікому лізти. Там є Кварцяний!”, - резюмував футболіст.Як відомо, на початку кар'єри Лужний грав за «Торпедо» Луцьк (1985—1988). За команду з Луцька Лужний зіграв 88 матчів та забив один гол.19 липня відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний, якому виповнилося 70 років.