Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО

Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО
Волинське місто Ковель отримає з-за кордону техніку для комунальних підприємств.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Після поїздки в Німеччину волинська делегація привезла додому новий мікроавтобус Ford Transit.
Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО

"Це - перший транспортний засіб із загального пакета безплатної допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги GIZ, що фінансується Федеральним урядом Німеччини. Це стало можливим завдяки нашому партнерству з німецькими містами Саарбрюкен та Барзінгхаузен", - написав Чайка.
Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО

Загалом Ковель отримає п’ять одиниць техніки для комунальних підприємств та установ на суму близько 250 тисяч євро.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, Німеччина
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