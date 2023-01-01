Рф атакувала Україну 38 ракетами і дронами: ППО збила 18

Рф атакувала Україну 38 ракетами і дронами: ППО збила 18
Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакували південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

◾ 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

◾ 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

◾ 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

◾ 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

- 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

- 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;

- 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.


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Теги: Росія, Україна, війна
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