Рф атакувала Україну 38 ракетами і дронами: ППО збила 18





Про це



Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:



◾ 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);



◾ 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);



◾ 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);



◾ 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);



19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).



В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:



- 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;



- 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;



- 13 ударних дронів «Shahed-136/131».



За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакували південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв.Про це повідомили в Повітряних силах.Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:◾ 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);◾ 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);◾ 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);◾ 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:- 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;- 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;- 13 ударних дронів «Shahed-136/131».За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

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