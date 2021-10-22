Волинські лісівники продають лохину

Волинські лісівники продають лохину
Лісівники з Волині реалізовують для населення лохину, вирощену самостійно.

Про це повідомила інженер ДП "Маневицького лісового господарства" Ірина Остапчук.

"Консервний цех філії "Маневицьке лісове господарство" реалізовує лохину. Ціна за 1 кг - 120 грн", - йдеться у повідомленні.

Придбати ягоди можна за адресою: смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31 (приміщення цеху) з 8:00 до 17:00.

Деталі можна дізнатися за номером телефону +380976499237

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Теги: Волинь, Луцьк, Маневичі, лісгосп
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