Волинські лісівники продають лохину
Сьогодні, 08:35
Лісівники з Волині реалізовують для населення лохину, вирощену самостійно.
Про це повідомила інженер ДП "Маневицького лісового господарства" Ірина Остапчук.
"Консервний цех філії "Маневицьке лісове господарство" реалізовує лохину. Ціна за 1 кг - 120 грн", - йдеться у повідомленні.
Придбати ягоди можна за адресою: смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31 (приміщення цеху) з 8:00 до 17:00.
Деталі можна дізнатися за номером телефону +380976499237
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Про це повідомила інженер ДП "Маневицького лісового господарства" Ірина Остапчук.
"Консервний цех філії "Маневицьке лісове господарство" реалізовує лохину. Ціна за 1 кг - 120 грн", - йдеться у повідомленні.
Придбати ягоди можна за адресою: смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31 (приміщення цеху) з 8:00 до 17:00.
Деталі можна дізнатися за номером телефону +380976499237
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Коментарі 1
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