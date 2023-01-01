Лучанин MONATIK сказав, що не може зневажати всіх росіян. ВІДЕО

Дмитро Монатік висловився щодо ненависті до росіян.



Під час розмови з ведучим проекту "Слава+" Славою Дьоміним він заявив, що не може зневажати усіх представників країни-агресорки. На думку артиста, на це у нього не вистачить ненависті, - повідомляє



"У мене є ненависть до влади, яка все це робить, яка запудрює мозок, яка туманить думки, яка закриває правду. Знаєш, є ядро, звідки все росте. І прям ненависть до кожного росіянина... Цієї ненависті не вистачить, треба на чомусь сконцентруватися", - пояснив Монатік в інтерв'ю Славі Дьоміну.



За словами співака, ненависть забирає багато сил. Тому він хоче витрачати їх на інше. Монатік вважає, що краще сконцентруватися на Україні та любові до неї.



"На ненависть не хочеться витрачати сили та ресурс, до Росії. А хочеться витрачати ресурс і сили на любов до України та українців", - розповів артист.



Також Монатік поділився думками щодо того, чи змогли українці довести, що в них немає "комплексу меншовартості". На думку співака, увесь світ захоплюється нашою країною, а тому нині ми можемо "закріпити" цю думку назавжди.



"Увесь світ сьогодні знає про Україну, увесь світ сьогодні чує про нашу силу. І в наших силах зробити так, щоб це стало базовою думкою про нашу країну, що Україна - це сила, Україна - це свобода, Україна - це вільні думки, Україна - це єдність, Україна - це сучасність", - додав Монатік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український співак, уродженець Луцькависловився щодо ненависті до росіян.Під час розмови з ведучим проекту "Слава+"він заявив, що не може зневажати усіх представників країни-агресорки. На думку артиста, на це у нього не вистачить ненависті, - повідомляє УНІАН "У мене є ненависть до влади, яка все це робить, яка запудрює мозок, яка туманить думки, яка закриває правду. Знаєш, є ядро, звідки все росте. І прям ненависть до кожного росіянина... Цієї ненависті не вистачить, треба на чомусь сконцентруватися", - пояснив Монатік в інтерв'ю Славі Дьоміну.За словами співака, ненависть забирає багато сил. Тому він хоче витрачати їх на інше. Монатік вважає, що краще сконцентруватися на Україні та любові до неї."На ненависть не хочеться витрачати сили та ресурс, до Росії. А хочеться витрачати ресурс і сили на любов до України та українців", - розповів артист.Також Монатік поділився думками щодо того, чи змогли українці довести, що в них немає "комплексу меншовартості". На думку співака, увесь світ захоплюється нашою країною, а тому нині ми можемо "закріпити" цю думку назавжди."Увесь світ сьогодні знає про Україну, увесь світ сьогодні чує про нашу силу. І в наших силах зробити так, щоб це стало базовою думкою про нашу країну, що Україна - це сила, Україна - це свобода, Україна - це вільні думки, Україна - це єдність, Україна - це сучасність", - додав Монатік.

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