Хачеріді пригадав, як тренувався у «Волині» з вівчаркою Кварцяного
Сьогодні, 02:17
Колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині» Євген Хачеріді поділився спогадами про роботу з Віталієм Кварцяним.
Про це повідомляє Dynamo.Kiyev.UA
.
«Багато було цікавого. Пам’ятаю, грали ми з „Енергетиком“ із Бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку, а я забув взяти бутси з металевими шипами та грав у копочках, і разів п’ять послизнувся і впав. У перерві до роздягальні заходить Кварцяний і давай усім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води і як запустить її в мене — потрапив у коліно, аж синець залишився», - каже Хачеріді.
Оборонець жартує, що можна сказати, Кварцяний повторив історію Фергюсона з Бекхемом.
За словами Євгена Хачеріді, на другий тайм "хрестоносці" вийшли заведені та у підсумку перемогли: "Після гри Володимирович уже охолонув і ми нормально поспілкувалися. Я сам винен, що не взяв бутси із залізними шипами".
"Також у Кварцяного була вівчарка Роккі. Дуже розумний пес! Він його постійно брав на тренування. Роккі у нас замість футболіста відбирав м’яч, коли ми грали у квадрат. Володимирович нам його постійно у приклад ставив: „Ось як треба м’яч відбирати!“. А Роккі, якщо відбирав м’яч, то прокушував його. Тому постійно доводилося міняти м’ячі — як мінімум два за тренування", — сказав Хачеріді.
Як відомо, Євген Хачеріді починав грати у футбол в Мелітополі за клуб «Олком». У сезоні 2006—2007 на правах оренди виступав за «Волинь» у першій лізі. За «Олком» зіграв 25 матчів і забив 1 гол. Луцький клуб зацікавився перспективним гравцем і влітку 2007 року викупив контракт гравця. За "Волинь" захисник зіграв 24 матчі та забив 2 голи.
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Про це повідомляє Dynamo.Kiyev.UA
.
«Багато було цікавого. Пам’ятаю, грали ми з „Енергетиком“ із Бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку, а я забув взяти бутси з металевими шипами та грав у копочках, і разів п’ять послизнувся і впав. У перерві до роздягальні заходить Кварцяний і давай усім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води і як запустить її в мене — потрапив у коліно, аж синець залишився», - каже Хачеріді.
Оборонець жартує, що можна сказати, Кварцяний повторив історію Фергюсона з Бекхемом.
За словами Євгена Хачеріді, на другий тайм "хрестоносці" вийшли заведені та у підсумку перемогли: "Після гри Володимирович уже охолонув і ми нормально поспілкувалися. Я сам винен, що не взяв бутси із залізними шипами".
"Також у Кварцяного була вівчарка Роккі. Дуже розумний пес! Він його постійно брав на тренування. Роккі у нас замість футболіста відбирав м’яч, коли ми грали у квадрат. Володимирович нам його постійно у приклад ставив: „Ось як треба м’яч відбирати!“. А Роккі, якщо відбирав м’яч, то прокушував його. Тому постійно доводилося міняти м’ячі — як мінімум два за тренування", — сказав Хачеріді.
Як відомо, Євген Хачеріді починав грати у футбол в Мелітополі за клуб «Олком». У сезоні 2006—2007 на правах оренди виступав за «Волинь» у першій лізі. За «Олком» зіграв 25 матчів і забив 1 гол. Луцький клуб зацікавився перспективним гравцем і влітку 2007 року викупив контракт гравця. За "Волинь" захисник зіграв 24 матчі та забив 2 голи.
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