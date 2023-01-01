На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто





Це рішення підтримали депутати на сесії міської ради, - пише



Медичний автомобіль марки УАЗ-3152-01 передадуть князівським воїнам для виконання бойових завдань.



Вартість автомобіля – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.Це рішення підтримали депутати на сесії міської ради, - пише БУГ Медичний автомобіль марки УАЗ-3152-01 передадуть князівським воїнам для виконання бойових завдань.Вартість автомобіля – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.

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