На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто

На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.

Це рішення підтримали депутати на сесії міської ради, - пише БУГ.

Медичний автомобіль марки УАЗ-3152-01 передадуть князівським воїнам для виконання бойових завдань.

Вартість автомобіля – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.

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Теги: Волинь, допомога, ЗСУ, Володимир
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