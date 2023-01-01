На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
Сьогодні, 01:14
Стоматполіклініка міста Володимира передасть військовим 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого медичне авто.
Це рішення підтримали депутати на сесії міської ради, - пише БУГ.
Медичний автомобіль марки УАЗ-3152-01 передадуть князівським воїнам для виконання бойових завдань.
Вартість автомобіля – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це рішення підтримали депутати на сесії міської ради, - пише БУГ.
Медичний автомобіль марки УАЗ-3152-01 передадуть князівським воїнам для виконання бойових завдань.
Вартість автомобіля – 35075 грн. Працівники стоматологічної лікарні не користуються ним з 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
Сьогодні, 01:14
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
19 липень, 23:23
США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
19 липень, 22:58
Медіа