Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
Сьогодні, 23:23
Нас щиро тішить міцність та витривалість українців та українок. Саме завдяки вам щодня є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 19 липня, ми писали про таке:
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Днями у Благодатівці, що на Херсонщині, розпочали відновлювальні роботи.
Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.
Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 19 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилатих ракет ‒ 1279 (+6),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальної техніки ‒ 683 (+6).
У Криму на полігоні горить склад боєприпасів, евакуюють жителів чотирьох населених пунктів
Ставленик Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом.
У Музеї Корсаків в Луцьку відкриють виставку інсталяцій з херсонської бавовни
У п’ятницю, 21 липня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку відбудеться відкриття проєкту «ХБК» художниці Вероніки Чередниченко.
Вероніка Чередниченко створила художні інсталяції, використовуючи тканину, виготовлену на ХБК (Херсонському бавовняному комбінаті ‒ ред.). Цей матеріал є рідкісним і цінним, оскільки фабрика закрита вже більше 20 років. Інсталяція нагадує про важливість цього підприємства для громади та його вплив на історію та ідентичність міста.
Вхід на відкриття виставки безкоштовний.
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті».
У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
Для забезпечення належного рівня обслуговування населення «Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень» доповнили 8 зупинками.
Зокрема, це зупинки:
◾ Гаражний кооператив «Автомобіліст» ‒ вул. Глушець, 51.
◾ Гаражний кооператив «Автомобіліст».
◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.
◾ Вулиця Заньковецької ‒ вул. Заньковецької, 1.
◾ Вулиця Заньковецької 2 ‒ вул. Заньковецької, 20.
◾ Вулиця Заньковецької 2 ‒ вул. Заньковецької, 21.
◾ Вулиця Мирослава Скорика ‒ вул. Мирослава Скорика, 43.
◾ Вулиця Молодіжна ‒ вул. Молодіжна, 15.
◾ Вулиця Молодіжна ‒ вул. Молодіжна, 18.
ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом
Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку.
«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
На територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер».
США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд.
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Наприклад, сьогодні, 19 липня, ми писали про таке:
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Днями у Благодатівці, що на Херсонщині, розпочали відновлювальні роботи.
Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.
Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 19 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилатих ракет ‒ 1279 (+6),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальної техніки ‒ 683 (+6).
У Криму на полігоні горить склад боєприпасів, евакуюють жителів чотирьох населених пунктів
Ставленик Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом.
У Музеї Корсаків в Луцьку відкриють виставку інсталяцій з херсонської бавовни
У п’ятницю, 21 липня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку відбудеться відкриття проєкту «ХБК» художниці Вероніки Чередниченко.
Вероніка Чередниченко створила художні інсталяції, використовуючи тканину, виготовлену на ХБК (Херсонському бавовняному комбінаті ‒ ред.). Цей матеріал є рідкісним і цінним, оскільки фабрика закрита вже більше 20 років. Інсталяція нагадує про важливість цього підприємства для громади та його вплив на історію та ідентичність міста.
Вхід на відкриття виставки безкоштовний.
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті».
У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
Для забезпечення належного рівня обслуговування населення «Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень» доповнили 8 зупинками.
Зокрема, це зупинки:
◾ Гаражний кооператив «Автомобіліст» ‒ вул. Глушець, 51.
◾ Гаражний кооператив «Автомобіліст».
◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.
◾ Вулиця Заньковецької ‒ вул. Заньковецької, 1.
◾ Вулиця Заньковецької 2 ‒ вул. Заньковецької, 20.
◾ Вулиця Заньковецької 2 ‒ вул. Заньковецької, 21.
◾ Вулиця Мирослава Скорика ‒ вул. Мирослава Скорика, 43.
◾ Вулиця Молодіжна ‒ вул. Молодіжна, 15.
◾ Вулиця Молодіжна ‒ вул. Молодіжна, 18.
ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом
Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку.
«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
На територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер».
США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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