У Криму на полігоні горить склад боєприпасів, евакуюють жителів чотирьох населених пунктів
Сьогодні, 08:50
Ставленик Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом.
Про це йдеться у телеграм-каналі Аксьонова.
Спочатку Аксьонов повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" – "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі".
Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів.
При цьому причин виникнення пожежі Аксьонов не вказує.
Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував нібито відео вибуху на Старокримському полігоні о 06:54.
У дописі, зокрема, йдеться: "Підписники повідомляють, що вибухову хвилю відчули у Феодосії, подекуди спрацювали сигналізації автомобілів". Також повідомляється про 200-х і багато 300-х.
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Про це йдеться у телеграм-каналі Аксьонова.
Спочатку Аксьонов повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" – "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі".
Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів.
При цьому причин виникнення пожежі Аксьонов не вказує.
Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував нібито відео вибуху на Старокримському полігоні о 06:54.
У дописі, зокрема, йдеться: "Підписники повідомляють, що вибухову хвилю відчули у Феодосії, подекуди спрацювали сигналізації автомобілів". Також повідомляється про 200-х і багато 300-х.
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