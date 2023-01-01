У Криму на полігоні горить склад боєприпасів, евакуюють жителів чотирьох населених пунктів

Ставленик Кремля, так званий глава Кримуповідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом.Про це йдеться у телеграм-каналі Аксьонова.Спочатку Аксьонов повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" – "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі".Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів.При цьому причин виникнення пожежі Аксьонов не вказує.Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував нібито відео вибуху на Старокримському полігоні о 06:54.У дописі, зокрема, йдеться: "Підписники повідомляють, що вибухову хвилю відчули у Феодосії, подекуди спрацювали сигналізації автомобілів". Також повідомляється про 200-х і багато 300-х.