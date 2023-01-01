На житловій черзі стоїть 28 років: Пустовіт прокоментував інформацію щодо отримання ним квартири в Луцьку

Григорій Пустовіт прокоментував оприлюднену



Про це Григорій Пустовіт



Його допис подаємо без змін:



«Я є підполковником у відставці, який знаходиться на житловій черзі з 1995 року. У 2004 році звільнився з лав Збройних Сил України із залишенням на черзі для отримання житла у Луцькому гарнізоні. На момент звільнення я був десь у другій сотні кандидатів для отримання житла. За цей час військові пенсіонери отримували житло або грошову компенсацію за житло і черга поступово рухалась. У минулому році підійшла моя черга отримувати житло. Поки зібрав документи, поки ці документи були розглянуті як на гарнізонній житловій комісії, так і в комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України, яка розглядає документи всіх кандидатів, що знаходяться в гарнізонних чергах на отримання житла в Україні, пройшов час. І ось мої документи потрапили в Луцьку міську раду для розгляду на виконкомі. Тому пояснюю, що я на житловій черзі для військовослужбовців не опинився, а я там був з 1995 року. Чи могла б квартира, яка мені виділена потрапити до військовослужбовців ЗСУ? Для військовослужбовців, які проходять дійсну службу - ні. Чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Ще раз звертаю вашу увагу, що це не гроші з місцевих бюджетів. В разі, якби я відмовився від цього житла, то його б отримав інший військовий пенсіонер, який знаходиться в черзі за мною. Чи я перший отримую житло під час війни? Ні, тільки в Луцьку до мене за цей період отримали житло згідно черги 37 військових пенсіонерів. Я 38 отримувач. Знаю, що на підході для отримання житла ще двоє військових пенсіонерів. Але сподіваюсь, що моє 28 річне перебування на житловій гарнізонній черзі та надане роз'яснення знімуть багато питань».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник голови Волинської обласної радипрокоментував оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію, що йому та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.Про це Григорій Пустовіт написав на своїй сторінці у фейсбуці.Його допис подаємо без змін:«Я є підполковником у відставці, який знаходиться на житловій черзі з 1995 року. У 2004 році звільнився з лав Збройних Сил України із залишенням на черзі для отримання житла у Луцькому гарнізоні. На момент звільнення я був десь у другій сотні кандидатів для отримання житла. За цей час військові пенсіонери отримували житло або грошову компенсацію за житло і черга поступово рухалась. У минулому році підійшла моя черга отримувати житло. Поки зібрав документи, поки ці документи були розглянуті як на гарнізонній житловій комісії, так і в комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України, яка розглядає документи всіх кандидатів, що знаходяться в гарнізонних чергах на отримання житла в Україні, пройшов час. І ось мої документи потрапили в Луцьку міську раду для розгляду на виконкомі. Тому пояснюю, що я на житловій черзі для військовослужбовців не опинився, а я там був з 1995 року. Чи могла б квартира, яка мені виділена потрапити до військовослужбовців ЗСУ? Для військовослужбовців, які проходять дійсну службу - ні. Чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Ще раз звертаю вашу увагу, що це не гроші з місцевих бюджетів. В разі, якби я відмовився від цього житла, то його б отримав інший військовий пенсіонер, який знаходиться в черзі за мною. Чи я перший отримую житло під час війни? Ні, тільки в Луцьку до мене за цей період отримали житло згідно черги 37 військових пенсіонерів. Я 38 отримувач. Знаю, що на підході для отримання житла ще двоє військових пенсіонерів. Але сподіваюсь, що моє 28 річне перебування на житловій гарнізонній черзі та надане роз'яснення знімуть багато питань».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію