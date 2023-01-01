Заступнику голови Волиньради хочуть дати квартиру в Луцьку як військовослужбовцю
Сьогодні, 12:35
Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.
Відповідний проєкт рішення виконкому з'явився на сайті Луцькради, - пише Конкурент.
«Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир звернувся з проханням затвердити рішення Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями про надання житла військовослужбовцям Луцького гарнізону. Наслідком прийняття рішення є поліпшення умов проживання сімей військовослужбовців», – йдеться у пояснювальній записці.
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Відповідний проєкт рішення виконкому з'явився на сайті Луцькради, - пише Конкурент.
«Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир звернувся з проханням затвердити рішення Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями про надання житла військовослужбовцям Луцького гарнізону. Наслідком прийняття рішення є поліпшення умов проживання сімей військовослужбовців», – йдеться у пояснювальній записці.
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