Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Артема Колядюка

Колядюка Артема Івановича.



Про це



"Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.



Маршрут руху скорботного кортежу:



с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка — вул.Свято-Миколаївська — вул.Шкільна — вул.Героя України Миколи Цюрика — вул.Шевченка — вул.Йова Кондзилевича", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя із Каменя-Каширського –Про це повідомили у громаді."Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка — вул.Свято-Миколаївська — вул.Шкільна — вул.Героя України Миколи Цюрика — вул.Шевченка — вул.Йова Кондзилевича", - йдеться в повідомленні.

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