Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Артема Колядюка
Сьогодні, 12:20
Сьогодні, 18 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя із Каменя-Каширського – Колядюка Артема Івановича.
Про це повідомили у громаді.
"Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка — вул.Свято-Миколаївська — вул.Шкільна — вул.Героя України Миколи Цюрика — вул.Шевченка — вул.Йова Кондзилевича", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка — вул.Свято-Миколаївська — вул.Шкільна — вул.Героя України Миколи Цюрика — вул.Шевченка — вул.Йова Кондзилевича", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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