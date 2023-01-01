З чого і як виробляють біорозкладні пакети





Що таке біологічний пакет

Екологічне пакування, особливо у сфері виробництва і продажу продуктів харчування, – мейнстрім сучасної підприємницької діяльності. Саме тому виготовлені



За зовнішніми характеристиками екологічний пакет не відрізняється від звичайного. Ці вироби виготовлені з сировини на основі нафти (як і звичайні) або з природньої сировини, які чутливі до вироблених в природньому середовищі бактеріями і грибами ферментів. Період біологічного розпаду кулька становить 180 днів, кінцевий продукт – компост, вода та вуглекислий газ.



Виготовляти звичайні поліетиленові пакети простіше та бюджетніше, але наслідки від їх використання можуть призвести до екологічної катастрофи.



Також слід розуміти, що повний перехід на екологічне пакування не зможе повністю вирішити проблему забруднення, тому що також важливо виконувати правила неодноразового використання та сортування сміття.





З чого виробляють біологічні кульки

Екопакети виробляють з таких типів сировини:

• Невідновлювана – нафта, газ (PBAT, PBS, PCL). Це та ж сама сировина, з якої одержують різні полімери, в тому числі поліетилен, але життєвий цикл таких кульків короткий. Вироби «згнивають» приблизно за 6 місяців.



• Природна. Зазвичай це кукурудзяний або картопляний крохмаль. Також джерелом крохмалю можуть бути рис або пшениця. Такі екокульки також розпадаються через пів року.



Як відбувається виготовлення

Розглянемо процес виробництва біологічних пакетів з природної сировини:

1. Перший етап – вироблення з крохмалю гранул. Для цього з нього видобувають молочну кислоту, а з кислоти синтезують полілактид (PLA). ПЛА і є необхідними гранулами для подальшого виробництва пакетів.



2. Отримані гранули завантажують в екструзійний прес. Там вони нагріваються та перетворюються на в’язку масу.



3. Маса проходить через спеціальні фільтри, а потім продавлюється через отвір для отримання рукаву.



4. Рукав роздувається потоком повітря. Так формуються бічні грані для пакетів-майок та інших видів. Також видування повітрям потрібне для регулювання товщини кулька.



5. Заготовки обробляються коронарним зарядом, що посилює зчеплення полімеру з фарбою.



6. За необхідності на пакування наносяться зображення, емблеми товарні знаки тощо за допомогою флексографічної машини.



З чого ще можна виробляти біорозкладні кульки

PLA – найбільш затребуваний та доступний матеріал для виготовлення сучасних екологічних пакетів. Проте науковці продовжують шукати далі інші матеріали, які б також розпадалися під впливом природних чинників. Так, сировиною для екопакування можуть бути:



• Полігідроксиалканоати. Сировина повністю екологічна та безвідходна. Зараз із неї виготовляють ортопедичні імпланти, хірургічні матеріали, але науковці працюють над можливістю використовувати її масово у комерційних цілях.



• Целюлоза. Природний матеріал, але виготовляти з нього біорозкладні вироби недоцільно через високі витрати.



• Білок. Соєвий білок – підхожий матеріал, але технологія ще є не ідеальною, тому не набула широкого поширення.



Пакети з екологічних полімерів – хороша альтернатива виробам із поліетилену. Слід пам’ятати, що треба прагнути використовувати такі кульки багаторазово, навіть не зважаючи на те, що вони повністю компостуються.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні про охорону навколишнього середовища та користування тільки екологічними виробами говорять часто та багато. Ця філософія проникла майже у всі сфери людського життя, і покупки не стали виключенням. Важливо не лише те, що ми виносимо з магазину, але і в що ми це складаємо.Екологічне пакування, особливо у сфері виробництва і продажу продуктів харчування, – мейнстрім сучасної підприємницької діяльності. Саме тому виготовлені біорозкладні пакети на замовлення виробляють багато відомих компаній.За зовнішніми характеристиками екологічний пакет не відрізняється від звичайного. Ці вироби виготовлені з сировини на основі нафти (як і звичайні) або з природньої сировини, які чутливі до вироблених в природньому середовищі бактеріями і грибами ферментів. Період біологічного розпаду кулька становить 180 днів, кінцевий продукт – компост, вода та вуглекислий газ.Виготовляти звичайні поліетиленові пакети простіше та бюджетніше, але наслідки від їх використання можуть призвести до екологічної катастрофи.Також слід розуміти, що повний перехід на екологічне пакування не зможе повністю вирішити проблему забруднення, тому що також важливо виконувати правила неодноразового використання та сортування сміття.Екопакети виробляють з таких типів сировини:• Невідновлювана – нафта, газ (PBAT, PBS, PCL). Це та ж сама сировина, з якої одержують різні полімери, в тому числі поліетилен, але життєвий цикл таких кульків короткий. Вироби «згнивають» приблизно за 6 місяців.• Природна. Зазвичай це кукурудзяний або картопляний крохмаль. Також джерелом крохмалю можуть бути рис або пшениця. Такі екокульки також розпадаються через пів року.Розглянемо процес виробництва біологічних пакетів з природної сировини:1. Перший етап – вироблення з крохмалю гранул. Для цього з нього видобувають молочну кислоту, а з кислоти синтезують полілактид (PLA). ПЛА і є необхідними гранулами для подальшого виробництва пакетів.2. Отримані гранули завантажують в екструзійний прес. Там вони нагріваються та перетворюються на в’язку масу.3. Маса проходить через спеціальні фільтри, а потім продавлюється через отвір для отримання рукаву.4. Рукав роздувається потоком повітря. Так формуються бічні грані для пакетів-майок та інших видів. Також видування повітрям потрібне для регулювання товщини кулька.5. Заготовки обробляються коронарним зарядом, що посилює зчеплення полімеру з фарбою.6. За необхідності на пакування наносяться зображення, емблеми товарні знаки тощо за допомогою флексографічної машини.PLA – найбільш затребуваний та доступний матеріал для виготовлення сучасних екологічних пакетів. Проте науковці продовжують шукати далі інші матеріали, які б також розпадалися під впливом природних чинників. Так, сировиною для екопакування можуть бути:• Полігідроксиалканоати. Сировина повністю екологічна та безвідходна. Зараз із неї виготовляють ортопедичні імпланти, хірургічні матеріали, але науковці працюють над можливістю використовувати її масово у комерційних цілях.• Целюлоза. Природний матеріал, але виготовляти з нього біорозкладні вироби недоцільно через високі витрати.• Білок. Соєвий білок – підхожий матеріал, але технологія ще є не ідеальною, тому не набула широкого поширення.Пакети з екологічних полімерів – хороша альтернатива виробам із поліетилену. Слід пам’ятати, що треба прагнути використовувати такі кульки багаторазово, навіть не зважаючи на те, що вони повністю компостуються.

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