Біля Бахмута загинув 30-річний Герой з Луцького району Юрій Ковальчук

Ковальчука Юрія Петровича, 17.04.1993 року народження, жителя села Перемиль.



Про це



Захисник загинув 23 червня 2023 року поблизу села Іванківське Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання.



Зустріч Героя відбудеться завтра, 19 липня 2023 року, об 11:00 на площі Соборності у місті Берестечко.



Далі процесія попрямує до села Перемиль, де проживав Герой разом з сімʼєю.



Після чого траурний кортеж з тілом військовослужбовця відправиться у рідне село Вербень Демидівської селищної громади, де відбудеться чин похорону та поховання Героя.



«Прохання усіх мешканців громади гідно зустріти нашого Героя.

Висловлює співчуття родині, друзям загиблого Героя, розділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Берестечківської громади знову схиляють свої голови у скорботі. Жорстока війна забрала життя захисника України, 17.04.1993 року народження, жителя села Перемиль.Про це повідомили у громаді.Захисник загинув 23 червня 2023 року поблизу села Іванківське Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання.Зустріч Героя відбудеться завтра, 19 липня 2023 року, об 11:00 на площі Соборності у місті Берестечко.Далі процесія попрямує до села Перемиль, де проживав Герой разом з сімʼєю.Після чого траурний кортеж з тілом військовослужбовця відправиться у рідне село Вербень Демидівської селищної громади, де відбудеться чин похорону та поховання Героя.«Прохання усіх мешканців громади гідно зустріти нашого Героя.Висловлює співчуття родині, друзям загиблого Героя, розділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами», - йдеться у дописі.

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