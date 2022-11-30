Серце з яєчної шкарлупи створив волинський «Фаберже»

Анатолій Бойко, якого називають волинський "Фаберже", створив черговий виріб із яєчної шкарлупи.



Цього разу працював на двох гусячих шкарлупах, з яких вийшло серце інкрустоване камінням, – розповів майстер



Зі слів Анатолія Бойка, створена робота не перша такого типу. Раніше теж виготовляв серця з яєчної шкарлупи. Саме цей виріб хоче залишити у власній колекції.



"Складність виконання цієї роботи полягає в тому, що потрібно було виколювати металом дві сфери одночасно", – говорить Анатолій Бойко.



Серце прикрашене дрібним декоративним камінням, стразами Сваровські рубінового кольору, дрібними крихтами бурштину та декоративним металом різних кольорів.



Працював над виробом майстер впродовж місяця, роблячи перерви. Каже: "Це творчий процес, коли є натхнення, тоді берусь за інструменти".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер з Володимира, якого називають волинський "Фаберже", створив черговий виріб із яєчної шкарлупи.Цього разу працював на двох гусячих шкарлупах, з яких вийшло серце інкрустоване камінням, – розповів майстер Суспільному Зі слів Анатолія Бойка, створена робота не перша такого типу. Раніше теж виготовляв серця з яєчної шкарлупи. Саме цей виріб хоче залишити у власній колекції."Складність виконання цієї роботи полягає в тому, що потрібно було виколювати металом дві сфери одночасно", – говорить Анатолій Бойко.Серце прикрашене дрібним декоративним камінням, стразами Сваровські рубінового кольору, дрібними крихтами бурштину та декоративним металом різних кольорів.Працював над виробом майстер впродовж місяця, роблячи перерви. Каже: "Це творчий процес, коли є натхнення, тоді берусь за інструменти".

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