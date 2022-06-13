На Волині автівка злетіла у кювет: двоє людей – у лікарні
Сьогодні, 10:56
У Камінь-Каширському районі легковик злетів у кювет: двоє людей – у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 липня, на автодорозі поблизу села Ветли.
40-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем ВАЗ 2101 у стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика, 38-річний киянин, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 липня, на автодорозі поблизу села Ветли.
40-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем ВАЗ 2101 у стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика, 38-річний киянин, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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Сьогодні, 10:56
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