На Волині автівка злетіла у кювет: двоє людей – у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 17 липня, на автодорозі поблизу села Ветли.



40-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем ВАЗ 2101 у стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика, 38-річний киянин, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Досудове розслідування триває.



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