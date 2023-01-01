На Донеччині загинув воїн Андрій Соловей, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 10:35
11 липня в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, гідно виконуючи свій обов'язок, загинув старший солдат Соловей Андрій.
Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
"Андрій Олександрович проживав у с. Руснів з мамою, переїхавши сюди через військову агресію російської федерації. Був неодружений і планував залишитись жити в нашій громаді. Сім'ї та рідним щирі співчуття. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
"Андрій Олександрович проживав у с. Руснів з мамою, переїхавши сюди через військову агресію російської федерації. Був неодружений і планував залишитись жити в нашій громаді. Сім'ї та рідним щирі співчуття. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув воїн Андрій Соловей, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 10:35
Нічна атака на Одесу: пошкоджені церква та готель на Морвокзалі
Сьогодні, 10:20
Вночі над Україною знищили 38 повітряних цілей
Сьогодні, 10:10
Рф перекидає резерви на Бахмутський напрямок, – Сирський
Сьогодні, 09:40
Медіа