На Донеччині загинув воїн Андрій Соловей, який переїхав на Волинь

На Донеччині загинув воїн Андрій Соловей, який переїхав на Волинь
11 липня в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, гідно виконуючи свій обов'язок, загинув старший солдат Соловей Андрій.

Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.

"Андрій Олександрович проживав у с. Руснів з мамою, переїхавши сюди через військову агресію російської федерації. Був неодружений і планував залишитись жити в нашій громаді. Сім'ї та рідним щирі співчуття. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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