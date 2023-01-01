На Донеччині загинув воїн Андрій Соловей, який переїхав на Волинь

Соловей Андрій.



Про це В'ячеслав Католик.



"Андрій Олександрович проживав у с. Руснів з мамою, переїхавши сюди через військову агресію російської федерації. Був неодружений і планував залишитись жити в нашій громаді. Сім'ї та рідним щирі співчуття. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 липня в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, гідно виконуючи свій обов'язок, загинув старший солдатПро це повідомив голова Зимнівської громади"Андрій Олександрович проживав у с. Руснів з мамою, переїхавши сюди через військову агресію російської федерації. Був неодружений і планував залишитись жити в нашій громаді. Сім'ї та рідним щирі співчуття. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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