Нічна атака на Одесу: пошкоджені церква та готель на Морвокзалі





Фото наслідків обстрілу в Телеграмі оприлюднив речник ОК «Південь» Владислав Назаров, передає



У будівлі готелю постраждав скляний фасад. Зазначимо, готель «Одеса» побудували на Морвокзалі у 2001 році. З 2011 року він не працював.



У Свято-Нікольському храмі також вибиті вікна. Церква була освячена в 1994 році та належить до УПЦ МП.



Нагадаємо, що протиповітряна оборона вночі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на 18 липня постраждали будівлі церкви та готелю «Одеса» на морвокзалі.Фото наслідків обстрілу в Телеграмі оприлюднив речник ОК «Південь», передає Укрінформ У будівлі готелю постраждав скляний фасад. Зазначимо, готель «Одеса» побудували на Морвокзалі у 2001 році. З 2011 року він не працював.У Свято-Нікольському храмі також вибиті вікна. Церква була освячена в 1994 році та належить до УПЦ МП.Нагадаємо, що протиповітряна оборона вночі збила усі шість ракет "Калібр", якими росіяни атакували Одесу , і знищила 21 ворожий дрон Shahed-136 на підльоті з моря до Одеської області. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

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