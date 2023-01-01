Примусово вивезли до Німеччини: довгожителька з Волині зустріла 100-літній ювілей

Вірун Уліта Некифорівна, 14.07.1923 року народження.



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У цей святковий день Уліту Некифорівну прийшли привітати рідні, близькі та односельчани. З музичним вітанням долучилися працівники Народного дому «Просвіта» с.Лобачівка, які побажали їй ще багато довгих і щасливих років життя.



Народилася Уліта Некифорівна в селі Лобачівка. За своє життя пережила багато подій, таких як Голодомор 1932-1933 років, Другу світову 1939-1945 років і зараз переживає ще одну страшну війну України з росією.



Дівчиною була вивезена до Німеччини, де працювала на залізничній дорозі. Уліта Некифорівна має велику родину, а саме: 9 онуків та 14 правнуків, які щороку вітають бабусю у цей святковий день.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 липня своє сторіччя зустріла жителька села Лобачівка, 14.07.1923 року народження.Про це повідомили у Берестечківській громаді.У цей святковий день Уліту Некифорівну прийшли привітати рідні, близькі та односельчани. З музичним вітанням долучилися працівники Народного дому «Просвіта» с.Лобачівка, які побажали їй ще багато довгих і щасливих років життя.Народилася Уліта Некифорівна в селі Лобачівка. За своє життя пережила багато подій, таких як Голодомор 1932-1933 років, Другу світову 1939-1945 років і зараз переживає ще одну страшну війну України з росією.Дівчиною була вивезена до Німеччини, де працювала на залізничній дорозі. Уліта Некифорівна має велику родину, а саме: 9 онуків та 14 правнуків, які щороку вітають бабусю у цей святковий день.

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